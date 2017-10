Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Putin in Zvesti sta se takoj povezala. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Turkmenistanski predsednik Putina omehčal z ljubkim psičkom

Psa je poimenoval Zvesti

12. oktober 2017 ob 08:28

Soči - MMC RTV SLO, Reuters

Turkmenistanski voditelj Gurbangulij Berdimuhamedov je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu prinesel zapoznelo rojstnodnevno darilo: srednjeazijskega ovčarja z imenom Zvesti.

Putin, ki slovi kot ljubitelj živali, predvsem psov, je v sredo v Sočiju gostil turkenistanskega predsednika Berdimuhamedova, ki ga je ob obisku prijetno presenetil - s seboj je namreč prinesel prenosno pasjo kletko, iz katere je potegnil mladička in ga (potem ko ga je pokazal zbranim fotografom) predal ruskemu kolegu. "Imava skupnega prijatelja - to je edinstven srednjeazijski ovčar. In danes sem s seboj prinesel tega malega ovčarja," je dejal ob predaji nenavadnega darila Putinu.

Ruski predsednik je sicer pred dnevi, 7. oktobra, praznoval svoj 65. rojstni dan, zato mu je Berdimuhamedov psa podaril (tudi) kot zapoznelo rojstnodnevno darilo, ob tem pa mu razložil še, da je mladičku nadel ime Verni (Zvesti).

Turkmenistanski ali srednjeazijski ovčarja je avtohtona pasma psov, ki so jo vzredili na ožjem območju Turkmenistana, in jo država skupaj s staro pasmo dirkalnih konj in ročno izdelanimi preprogami uvršča med svoje nacionalne zaklade. Veljajo za izjemno bojevite ovčarje, na katere se lahko pastirji zanesejo tudi, ko se čredi približa volk (ali pa kakšen tujec), piše Reuters.

Berdimuhamedov skupal omehčati Putina, da bi spet kupoval njihov plin

V črnomorskem letovišču Putin te dni gosti vrh nekdanjih držav Sovjetske zveze, Berdimuhamedov pa je priložnost izkoristil za prepričevanje Putina, naj začne spet kupovati njihov zemeljski plin - trgovske stike na tem področju sta državi namreč prekinili lani, ko sta se znašli v sporu glede cene plina. Srednjeazijski Turkmenistan, ki mu že dobro desetletje vlada ekscentrični Berdimuhamedov, ima namreč četrte največjega zaloge zemeljskega plina na svetu.

T. K. B.