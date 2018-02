Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Princ William in vojvodinja Catherine sta na Norveškem. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Vojvodinja Cambriška žari na uradnem obisku Norveške

Britanski kraljevi par je na obisku na Norveškem

1. februar 2018 ob 19:29

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta začela uradni dvodnevni obisk na Norveškem in že takoj privabila množice občudovalcev.

Po kosilu v kraljevi palači v Oslu, ki sta ga gostila norveški kralj Harald in kraljica Sonja, so britanska gosta povabili na sprehod v bližnjem Parku skulptur v spremstvu princese Ingrid Alexandre.

Na sprehodu so Williama in Kate - ta je sicer noseča in par aprila pričakuje tretjega otroka - spremljali Ingrid Alexandra, njeni starši in babica Sonja. Britanska gosta sta si vzela čas, da pozdravita ljudi, ki so se ob tem zbrali v parku. Nekateri so prišli z britanskimi, drugi z norveškimi zastavami. "Dobro je biti tukaj," je William zatrdil nekomu v množici.

Pozneje je britanski kraljevi par obiskal še MESH, središče za norveške podjetnike in zagonska podjetja. Tam sta se med drugim srečala s svetovnim prvakom v šahu Magnusom Carlsenom, ki je razvil mobilno aplikacijo za šah. Pred Norveško sta William in Kate obiskala Švedsko, kjer so ju prav tako toplo sprejeli.

K. K.