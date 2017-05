Foto: William, Kate in Harry pripravili zabavo za otroke vojakov

Pestro dogajanje v Buckinghamski palači

14. maj 2017 ob 14:05

London - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Cambriška in princ Harry so v Buckinghamsko palačo povabili 850 otrok vojakov, ki so umrli med služenjem Veliki Britaniji. Z njimi so se zabavali, igrali ter se jim zahvalili za vse.



William, Kate in Harry so gostili čajanko za otroke umrlih britanskih vojnih veteranov, na kateri so se, po fotografijah sodeč, dobro zabavali, tuji mediji pa poročajo, da je v druženju užival predvsem princ Harry.

"Kraljeva družina je dogodek priredila, saj se zaveda, da se je moralo veliko otrok že v rosnih letih sprijazniti z izgubo starša," so zapisali v uradni izjavi. "William, Kate in Harry upajo, da bodo s tem dogodkom otrokom ponudili priložnost, da razširijo mrežo podpore ter se povežejo z drugimi družinami, ki so se bile prisiljene spopasti s tem."

Princ Harry je v govoru poudaril, da ne oni kot kraljeva družina ne oni kot narod nikoli ne bodo pozabili žrtvovanja njihovih bližnjih. "Mi trije in celotna naša družina se vam želimo iskreno zahvaliti za vse, kar ste storili. Lahko vam zagotovim, da vrtovi Buckinghamske palače še nikoli niso videli toliko zabave."

Letos mineva dvajset let od smrti princese Diane, zato sta princa William in Harry v letošnjem letu že večkrat spregovorila o tem. "Pravijo, da šok ne more trajati dolgo, a traja. Nikoli ne preboliš," je prejšnji mesec za BBC pojasnil William. "To je tako velik trenutek tvojega življenja, da te nikoli ne zapusti. Samo naučiš se spopadati s tem."

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters