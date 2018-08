George Clooney zaslužil več kot kateri koli igralec kdaj koli - a zaradi tekile

George Clooney je v zadnjem letu dni zaslužil več denarja, kot ga je kateri koli drugi igralec v enem letu - kdaj koli.

A Clooneyjeve s filmi povezane dejavnosti predstavljajo le majhen delček vrtoglave vsote 239 milijonov dolarjev, kolikor jih je pospravil v žep med junijem lani in junijem letos. Večji del je namreč 57-letni igralec in režiser zaslužil s prodajo svoje znamke tekile, Casamigos Tequila, navaja Forbes.

Edina filmska produkcija, v katero je bil lani vpleten Clooney, je bil namreč film Pokvarjeno predmestje (Suburbicon), ki ga je oskarjevec režiral, a je bil film, ki smo ga lahko gledali tudi na lanskem Liffu, precejšnja polomija v blagajnah – v nasprotju s podjetjem s tekilo, ki je lani cvetelo.

Casamigos ("Hiša prijateljev") je Clooney ustanovil leta 2013 s prijateljema Mikom Meldmanom in Randejem Gerberjem, sicer soprogom Cindy Crawford.

Fantje so podjetje sprva ustanovili zgolj zato, da bi imeli neomejen vir kakovostnih žganih pijač, a so se nato zaradi velike zvarjene količine kmalu odprli javnosti, njihova znamka tekile pa je postala ena bolj priljubljenih.

Prodaja podjetja

Lani je znamko kupila britanska multinacionalka za neverjetno milijardo dolarjev, a trojica ustanoviteljev ostaja vpletena pri razvoju podjetja.

"Če bi nas pred štirimi leti vprašali, ali imamo v rokah milijardo dolarjev vredno podjetje, mislim, da bi rekli, da ga nimamo," je dejal ob napovedi prodaje Clooney, ki je sicer tudi že leta obraz kave Nespresso.

Mediji so takrat pisali, da se je Clooney odločil za prodajo tudi zato, ker je lani postal očka dvojčkov in se mu je zdelo, da je čas, da se "strezni" in pusti svoje dneve popivanja za sabo.

Clooneyju sledi The Rock

In kdo sledi Clooneyju na seznamu največjih zaslužkarjev? Točno še enkrat manj je lani zaslužil Dwayne "The Rock" Johnson (119 milijonov dolarjev), ki je letos nastopil v takih uspešnicah kinoblagajn, kot sta Skyscraper in Rampage.

V deseterico se je uspelo uvrstiti vsem zvezdnikom Maščevalcev – Robertu Downeyju jr. (79 milijonov), Chrisu Hemsworthu (64,5) in Chrisu Evansu (34), Neameričane na lestvici pa zastopajo Jackie Chan, Akshay Kumar in Salman Khan.

Clooney je zaslužil kar 200 milijonov več od najbolje plačane igralke, Scarlett Johansson, ki se mora za svojih 40,5 milijona zahvaliti vlogam v Marvelovih filmih. Na drugem mestu je pristala Angelina Jolie z 28 milijoni, na tretjem pa Jennifer Aniston z 19,5 milijona.

Forbesov seznam najbolje plačanih igralcev leta 2018:

George Clooney – 239 milijonov dolarjev

Dwayne Johnson – 119 milijonov dolarjev

Robert Downey jr. – 79 milijonov dolarjev

Chris Hemsworth – 64,5 milijona dolarjev

Jackie Chan – 45,5 milijona dolarjev

Will Smith – 42 milijona dolarjev

Akshay Kumar – 40,5 milijona dolarjev

Adam Sandler – 39,5 milijona dolarjev

Chris Evans – 34 milijonov dolarjev

Salman Khan – 33,5 milijona dolarjev

Najbolje plačane igralke:

Scarlett Johansson – 40,5 milijona dolarjev

Angelina Jolie – 28 milijonov dolarjev

Jennifer Aniston – 19,5 milijona dolarjev

Jennifer Lawrence – 18 milijonov dolarjev

Reese Witherspoon – 16,5 milijona dolarjev

Mila Kunis – 16 milijonov dolarjev

Julia Roberts – 13 milijonov dolarjev

Cate Blanchett – 12,5 milijona dolarjev

Melissa McCarthy – 12 milijonov dolarjev

Gal Gadot – 10 milijonov dolarjev

