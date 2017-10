Grace Mugabe naj bi množici podarila svoje rabljeno spodnje perilo

Bo postala celo predsednica države?

4. oktober 2017 ob 12:34

Harare - MMC RTV SLO

Grace Mugabe, prva dama Zimbabveja, naj bi podpornikom vladajoče stranke Zanu-PF prek svojega posrednika delila svoja rabljena oblačila, tudi spodnje perilo.



Ker je o tem poročal zimbabvejski novinar Kenneth Nyangani, so ga priprli in ga obtožili nasprotovanja ustavnih predpisov, zato se bo moral zagovarjati na sodišču. Zaradi prijetja so se že oglasile nekatere mednarodne človekoljubne organizacije, ki so opozorile, da je aretacija primer zastraševanja in nadlegovanja novinarjev v tej nekdanji britanski koloniji. A Nyagani trdi, da za svojo zgodbo "stoji stoodstotno". Tako je poročal, da je pomočnik Mugabejeve, Esau Mupfumi, konec tedna na shodu vladajoče stranke Zanu-PF delil rabljena oblačila prve dame.

"Srečal sem prvo damo Grace Mugabe in dala mi je ta oblačila, da jih lahko jaz podarim vam. Za vas imam nekaj njenih spodnjic, saj sem slišal, da mnogi med vami nosite že močno dodelano spodnje perilo. Prosim, pridite in si izberite, kar vam paše. Imamo tudi spalne halje, sandale in obleke, vse je od prve dame," je po Nyanganijevih besedah Mupfumi dejal množici.

Avtomobil za 400.000 dolarjev

Grace Mugabe je druga žena zimbabvejskega samodržca, 93-letnega Roberta Mugabeja, ki državo vodi že več kot 35 let. Mugabejeva je med sodržavljani zaradi različih izpadov in razsipništva zelo nepriljubljena, kljub temu pa se jo omenja za možno naslednico Mugabeja na predsedniškem stolčku. 53-letnica je tako nedavno za 400.000 dolarjev kupila avtomobil znamke Rolls-Royce, po poročanju tamkajšnjih medijev pa obsežno vlaga tudi v nepremičnine v Južni Afriki, piše Guardian.

Avgusta je povzročila incident, ko naj bi v razkošni soseski v Johannesburgu v Južni Afriki fizično napadla manekenko Gabriello Engels. A obtožbi se je izognila, ker je dobila diplomatsko imunineto in je kljub policijski preiskavi lahko zapustila državo.

Obsedena naj bi bila z nakupovanjem v tujini, kjer zapravlja ogromne vsote denarja, o katerih lahko prebivalci le sanjajo. Po nakupih ne more več v ZDA ali v katero izmed članic Evropske unije, saj ima zaradi sankcij prepoved vstopa.

Doktorat ji je podelil kar mož

Pred tremi leti je izbruhnil škandal, ko je na univerzi v Harareju pridobila doktorski naziv iz sociologije, in to le dva meseca po vpisu. Njene doktorske naloge sicer na univerzi ni mogoče najti. Doktorat ji je podelil kar mož, ki je tudi rektor univerze.

Zimbabve je bil nekoč med najbogatejšimi afriškimi državami in zgled za razvoj na celini, vendar pa je od preloma tisočletja Mugabe postajal vse bolj avtokratski in s svojimi spornimi politikami državo pahnil v nazadovanje, ki mu še zmeraj ni videti konca. Če ga na zahodu označujejo za diktatorja, pa je povsem drugače v Afriki, kjer je še vedno cenjen zaradi boja za afriško neodvisnost in proti kolonializmu.

A. P. J.