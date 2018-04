Gwyneth Paltrow o poporodni depresiji

Tudi življenje zvezdnikov ni pravljično

28. april 2018 ob 13:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Gwyneth Paltrow velja za eno izmed najuspešnejših ameriških igralk, v preteklosti pa je bila razglašena tudi za najlepšo žensko na svetu. Kljub temu pa njeno življenje ni idealno - nedavno je namreč spregovorila o svoji poporodni depresiji.

V eni izmed ameriških pogovornih oddaj je Gwyneth z Blythe Danner spregovorila o enem izmed najtežjih obdobij svojega življenja, ki je nastopilo po rojstvu njenega drugega otroka, sina Mosesa.

"Ko se je pred trinajstimi leti rodila moja hči Apple, sem se počutila živo in popolnoma prerojeno," je povedala zvezdnica in poudarila, da jo na ta dan vežejo zelo lepi spomini. Po rojstvu drugega otroka, dvanajstletnega Mosesa, pa je igralka zapadla v poporodno depresijo. "Nikoli nisem pomislila na to, da bi lahko za depresijo zbolela prav jaz, saj sem bila ob rojstvu Apple popolnoma evforična in navdušena," je povedala in poudarila, da je bilo to obdobje zadnjo težka življenjska preizkušnja.

Paltroweva je o svojih težavah prvič odkrito spregovorila že leta 2015, ko je za ET dejala, da je takšna oblika depresije še vedno močno stigmatizirana. Čeprav ji je depresijo uspelo premagati, pa priznava, da ji starševstvo še vedno predstavlja veliko preizkušnjo. "S sinom sva si zelo podobna, deliva si tudi nekatere podobne negativne karakterne lastnosti, zato se velikokrat prepirava," je še dejala.

Oče njenih otrok je Chris Martin

Gwyneth in Chris Martin, pevec priljubljene britanske skupine Coldplay, sta se leta 2014 razšla po enajstih letih zakona, v katerem sta se jima rodila sin in hči. "Skupaj smo ob koncu tedna in tudi počitnice preživimo skupaj, saj smo še vedno družina," je za ABC News povedala zvezdnica in dodala, da se z Martinom sicer ne družita po lastni volji, ampak v dobro otrok.

Zdajšnjega moža Falchuka, producenta številnih uspešnih ameriških nanizank, je Gwyneth spoznala na snemanju nanizanke Glee leta 2014, razmerje pa sta javno potrdila leta 2015, ko ga je spremljala na premieri njegove nanizanke Scream Queens.

K. Ši.