Halle Berry in Olivier Martinez tudi uradno vsak svojo pot

Ločitev je dokončna

30. december 2016 ob 16:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdniški par, ki je kot razloge za konec zakona navedel nepremostljive razlike in je ločitvene papirje vložil že pred več kot enim letom, se je tudi uradno ločil.

"Greva naprej z življenjem, z ljubeznijo in spoštovanjem drug do drugega. Osredotočena sva na to, kar je najbolje za najinega sina," sta zapisala oktobra lani, ko sta v izjavi za javnost napovedala začetek ločitvenega postopka.

Čeprav sta se razšla že oktobra lani, sta vseeno ostala dobra prijatelja in se marca letos s sinom Maceom ter Berryjino hčerko iz prejšnjega zakona odpravila na počitnice v Mehiko. S tem sta sprožila ugibanja, da jima je morebitne spore vseeno uspelo zgladiti ter da bosta zakonu dala še eno priložnost.

A zdaj je dokončno - 50-letna igralca sta se dogovorila za skupno skrbništvo nad triletnim sinom, tako da jima ostaja zgolj še dogovor o razdelitvi skupnih nepremičnin. Že pred poroko naj bi sklenila predporočno pogodbo, zato je najverjetneje precej trdno določena tudi njihova razdelitev.

Oba zelo temperamentna

"Ko se je zakon bližal koncu, jima ni bilo lahko," je potrdil vir blizu para. "Zato sta oba vložila vlogo za ločitev. Že od začetka razmerja sta ves čas med seboj tekmovala, saj sta oba zelo temperamentna."

Poleg nepremostljivih razlik in njunih temperamentov naj bi se med razlogi za ločitev znašla še njegova agresivnost ter ljubosumnost - svoji ženi naj bi tudi zavidal, saj je bila precej bolj slavna in uspešna.

Martinez in Berryjeva sta ločitvene papirje vložila ločeno. Najprej jih je vložila ona, a je uporabila izmišljena osebna imena, le nekaj ur zatem pa je papirje z njunima pravima imenoma vložil še on. Ločena vložitev papirjev lahko igra pomemben dejavnik v sodni dvorani. "Iz taktičnih razlogov želijo nekateri odvetniki prvi vložiti papirje, saj jim to da prednost pri predstavitvi primera," je za revijo People pojasnil specialist za družinsko pravo Robert Brandt.

Za Halle Berry je bil to že tretji zakon. Leta 1997 se je ločila od igralca bejzbola Davida Justicea, leta 2003 pa od glasbenika Erica Beneta. V razmerju z manekenom Gabrielom Aubryjem, s katerim se je sestajala do leta 2008, je rodila hčerko Nahlo.

P. B.