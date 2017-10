Harvey Weinstein trdi, da se dogodkov spomni drugače kot Lupita Nyong'o

Eden redkih njegovih odzivov na obtožbe

21. oktober 2017 ob 08:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Producent Harvey Weinstein se je odzval na zapis Lupite Nyong'o v New York Timesu, kjer ga obtožuje nadlegovanja, in vse obtožbe tudi zanikal.

Weinstein je trenutno na zdravljenju odvisnosti od spolnosti v Arizoni, zato se na večino obtožb, ki so v javnost pricurljale do zdaj, ni odzival, izjemo pa je naredil ravno pri Nyong'ovi.

Izjavo so v njegovem imenu za javnost izdali njegovi sodelavci, v njej pa so zapisali: "Gospod Weinstein ima v spominu precej drugačne dogodke, a verjame, da je Lupita briljantna igralka in zelo pomemben del filmske industrije. Lani je gospodu Weinsteinu poslala osebno vabilo na ogled predstave Eclipsed na Broadwayu."

Kot poroča Entertainment Weekly, je igralka zavrnila vse nadaljnje komentiranje dogodkov.

Lupita Nyong'o je sicer zapisala, da je Weinsteina prvič spoznala, ko se je še v študentskih letih udeležila berlinskega filmskega festivala, kjer se je znašla tudi na večerji z njim. Že takrat se ji je zdel "zelo neposreden, avtoritativen, a hkrati zelo šarmanten".

Kmalu zatem je bila povabljena na predvajanje filma na njegovem domu v Connecticutu, kjer je bil jezen, ker ni želela piti alkohola. Po večerji naj bi njegovi otroci gledali film, njo pa naj bi povabil v drugo sobo in izrazil željo, da ga zmasira.

"Začela sem mu masirati hrbet in s tem želela pridobiti nekaj časa, da bi lahko ugotovila, kako naj se umaknem iz tega skrajno neprijetnega položaja," še dodaja v zapisu. "A zelo hitro si je začel slačiti hlače. Hitro sem dejala, naj ne počne tega, saj bi mi bilo zaradi tega zelo neprijetno, a je nadaljeval, zato sem zapustila prostor."

Dodaja, da ni vedela, kako naj se umakne, ne da bi ogrozila svojo igralsko prihodnost, zato je Weinsteina po neprijetnem dogodku povabila na predstavo na fakulteti, ki se je ni mogel udeležiti, zato jo je on povabil na predstavo na Broadwayu. Tam se sicer ni zgodilo nič, a že naslednjič, ko sta se srečala, si je govorila, da če hoče biti igralka, se mora s takšnimi stvarmi sprijazniti.

P. B.