Heker za "razgalitev" zvezdnic obsojen na zaporno kazen

V zapor zaradi kraje zasebnih fotografij

30. avgust 2018 ob 13:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Heker, ki je leta 2014 vdrl v račune številnih hollywoodskih zvezdnic v Applovem oblaku (iCloud) in z javno objavo njihovih zasebnih fotografij poskrbel za velik škandal, je bil obsojen na zaporno kazen.

Za spletni napad je bil, skupaj še z nekaj drugimi hekerji, odgovoren Američan George Garafano, ki ga je sodišče v zvezni državi Connecticut obsodilo na osem mesecev zapora. Po prestani zaporni kazni bo nadzorovan še tri leta, ob tem pa bo moral opraviti tudi 60 ur družbenokoristnega dela.

Spletni napad, ki se je zgodil konec avgusta leta 2014, je pritegnil ogromno pozornosti, saj so se pod udarom znašle tudi zvezdnice svetovnega kova. Med njimi so bile tudi Jennifer Lawrence, Kristen Dunst, Kaley Cuoco, Kim Kardashian, Rihanna in Kate Upton. Poleg zasebnih fotografij slavnih ljudi je Gefano vdrl tudi v račune številnih drugih posameznikov. Čeprav naj bi bilo skupno napadenih skoraj 500 zasebnih računov, so hekerju sodili zaradi kraje fotografij in zasebnih informacij z računov 240 posameznikov.

Na sodišču se je aprila izrekel za krivega in sodnika prosil za prizanesljivost. Priznal je, da se je predstavljal kot član Applovega osebja, ki skrbi za varnost podatkov, in uporabnikom pošiljal sporočila, v katerih je zahteval njihova uporabniška imena in gesla. Ko so uporabniki odgovorili na sporočila, ki so na prvi pogled delovala popolnoma avtentično, je Garafano pridobljene podatke uporabil za vdor v njihove račune na iCloudu in z njih ukradel zasebne fotografije in druge zasebne podatke. Pozneje je nabor najbolj kočljivih fotografij zvezdnic objavil na spletni strani 4chan, od koder so se hitro razširile po celotnem spletu.

Trije hekerji že za zapahi

Jennifer Lawrence je vdor in objavo fotografij primerjala s spolnim napadom in pozvala k strožjim kaznim. Heker je na splet namreč objavil fotografije, na katerih je popolnoma gola. "Ko se je zgodil vdor, sem se počutila tako onečaščeno, da vam ne znam povedati. Mislim, da še vedno razmišljam, kaj se je zgodilo. Ne vem, počutim se, kot da me je ves planet skupinsko posilil," je izjavila. Po napadu so pri Applu sicer poostrili varnost uporabniških računov.

Poleg Garafana so bili po hekerskem škandalu aretirani še trije moški – Emilio Herrera, Ryan Collins in Edward Majerczyk. Collins je bil leta 2016 obsojen na 16-mesečno zaporno kazen, Majerczyk leto pozneje na devet mesecev zapora, Herrero pa je sodnik na prestajanje 18-mesečne zaporne kazni poslal marca letos.

M. Z.