Herojski Benedict Cumerbatch na pomoč priskočil kolesarju v nevarnosti

Izstopil je iz svojega taksija in pomagal moškemu v težavah

3. junij 2018 ob 11:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Britanski igralec Benedict Cumerbatch, ki je zaslovel s svojo vlogo v detektivski nanizanki Sherlock Holmes, se je tudi v resničnem življenju nedavno herojsko izkazal. Pred štirimi roparji je namreč rešil nekega kolesarja.

41-letni Cumberbatch je moškega na kolesu obvaroval pred štirimi nepridipravi, ki so ga želeli oropati. Ko je opazil, da je moški v težavah, je urno izstopil iz svojega taksija in roparje odgnal.

"Kolesar je imel srečo – Benedict je namreč superjunak," je za britanski časopis The Sun o dogodku povedal voznik taksija Manuel Dias. "Cumerbatch je odreagiral pogumno in nesebično. Če ne bi izstopil iz taksija in pomagal, bi bil kolesar zagotovo resno poškodovan," je še dodal.

"Eden izmed roparjev je kolesarju želel odvzeti kolo, nato pa ga je udaril v obraz," so v izjavi za javnost zapisali lokalni policisti, ki so primer obravnavali. Poudarili so, da roparji kolesarja niso resneje poškodovali. Štirih kršilcev zakona jim žal ni uspelo aretirati. Igralec pa je ob dogodku dejal: "Naredil sem, kar je bilo treba narediti."

Benedicta Cumberbatcha poznamo še po filmih Igra imitacije, Zvezdne steze: V temo, Hobit: Smaugova pušča, Pokora, 12 let suženj in drugih ...

K. Ši.