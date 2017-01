Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Ferrera je velika zagovornica pravic žensk po svetu. Foto: Reuters Cher je v preteklosti Trumpa označila za Godzillo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hollywoodske zvezdnice gredo na ulice le dan po Trumpovi inavguraciji

Igralke in pevke v boju za pravice žensk

10. januar 2017 ob 17:23

Washington - MMC RTV SLO

Donald Trump bo čez deset dni prisegel kot predsednik Združenih držav Amerike, le en dan za tem pa se bodo v znak protesta po washingtonskih ulicah sprehodile številne hollywoodske zvezdnice.

Igralke Patricia Arquette, Scarlett Johansson, Amy Schumer, Olivia Wilde, Constance Wu, Zendaya in Uzo Aduba ter pevki Katy Perry in Cher bodo le del t. i. "shoda žensk". Na čelu zvezdniške četice pa bo velika podpornica nekdanje predsedniške kandidatke Hillary Clinton America Ferrera.

Kot je poročal Washington Post, ni znano, zakaj je na čelu nekdanja zvezdnica ameriške priredbe telenovele Grda račka. Prav ona je tudi posodila svoj glas pri poudarjanju težav, na katere želijo opozoriti na shodu - med njimi so pravice pribežnikov in žensk.

Ferrera je bila tudi ena izmed govornic na demokratski konvenciji lansko poletje, ko je poudarila, da se "številni bojijo, da bodo njihovi glasovi ostali preslišani". "Kot umetnice, ženske in - najpomembnejše - predane Američanke je ključno, da stopimo skupaj in se borimo za zaščito, dostojanstvo in pravice svojih skupnosti," je še dodala Ferrera.

Cilj shoda je, da ženske pošljejo sporočilo vsem delom vlade in prihajajoče administracije, da stojijo solidarno skupaj in pričakujejo, da bodo izvoljeni voditelji ravnali v njihovo korist - torej, da se bodo borili za zaščito pravic žensk, njihovih družin in skupnosti.

"Shoda v Washingtonu se bom udeležila zato, da sporočim našemu naslednjemu predsedniku, da smo ženske in moški enaki. In ne bomo se ustavile, pustile, da nas utišajo. Borile se bomo, da zaščitimo svoja telesa in odločitve," je o razlogih za sodelovanje na shodu spregovorila Johanssonova. Po podatkih Washington Posta se bo shoda udeležilo več kot 100.000 ljudi. Na ulice pa se bodo odpravile 21. januarja ob 10. uri.

"Ni bolj pomembnega časa, da povzdignemo svoje glasove in da jih slišijo," je ob tem dejala igralka Debra Messing.

K. K.