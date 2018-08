Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Robert de Niro je na filmsko sceno prodrl leta 1969. Foto: Reuters Sorodne novice De Niro o "Trumpovi" Roseanne: "Nanizanke nikoli nisem videl" Dodaj v

Hollywoodski veteran Robert de Niro praznuje 75. rojstni dan

Skoraj pet desetletij trajajoča kariera

17. avgust 2018 ob 09:11

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriški filmski igralec Robert de Niro, ki praznuje 75. rojstni dan, je še vedno zelo dejaven, prihodnje leto ga bomo lahko videli v filmih The Irishman in Joker.

De Niro se je rodil 17. avgusta leta 1943 v New Yorku mami nemškega, francoskega in nizozemskega rodu ter očetu irsko-italijanskega rodu. Na filmsko sceno je prodrl z vlogo v filmu Poročna zabava iz leta 1969. Pet let kasneje je že prejel prvega oskarja za stransko vlogo mladega Vita Corleoneja v Botru 2 v režiji Francisa Forda Coppole.

Dobitnik dveh oskarjev

Dolgoletno sodelovanje z Martinom Scorsesejem mu je prineslo oskarja za najboljšo glavno vlogo, in sicer za film Pobesneli bik (1980), v katerem je upodobil legendarnega boksarja Jaka LaMotto.

Za oskarja je bil nominiran tudi za vlogi v psiholoških trilerjih v Scorsesejevi režiji Taksist (1976) in Rt strahu (1991), za vlogo v vojni drami Lovec na jelene (1978) v režiji Michaela Cimina, Prebujanja (1990) v režiji Penny Marshall in Za dežjem posije sonce (2012) v režiji Davida O. Russlla.

Kaj počne v zadnjih letih?

V zadnjih letih se je mnogim prikupil tudi kot zaščitniški oče v komedijah Njeni tastari (2000), Njegovi tastari (2004) in Njuna družina (2010). Pred dvema letoma pa je bil tudi v slovenskih kinematografih na ogled film Dedek uide z vajeti, v katerem je zaigral ob Zacu Efronu.

Dobitnik medalje svobode

Leta 2009 je De Niro za svoje delo prejel nagrado Kennedyjevega centra. V zbirki ima med drugim tudi nagrado za igro Hollywoodskega filmskega festivala, britansko filmsko nagrado Stanley Kubrick in nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo ter prispevek k filmski umetnosti.

Leta 2016 mu je Barack Obama podelil medaljo svobode, najvišje ameriško civilno odlikovanje.

Sa. J.