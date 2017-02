Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Plenković je v svetu politike že dve desetletji, v očetovski vlogi pa šele dobri dve leti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaški premier Plenković drugič očka, prišla je Mila

Z ženo Ano sta se spoznala v hrvaškem saboru

21. februar 2017 ob 13:31

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Soproga predsednika hrvaške vlade Ana Maslać Plenković je v noči na torek rodila deklico Milo. Zakonca že imata sina Maria, rojenega dva meseca po njuni poroki oktobra 2014.

Rojstvo drugega otroka hrvaškega premierja je potrdila tiskovna predstavnica vlade Sunčica Glavak.

Hrvaški mediji so o nosečnosti premierjeve žene poročali lani jeseni. Objavili so, da sta se 47-letni Plenković in 38-letna Ana Maslać spoznala v hrvaškem saboru, kjer premierjeva soproga vodi službo za pravne in kadrovske zadeve.

Dedek Mario živi v Mariboru

Poročila sta se oktobra 2014 v Dubrovniku, rojstnem kraju Maslaćeve, decembra istega leta pa se je rodil njun sin Mario. Ime je dobil po Plenkovićevem očetu, ki s svojo drugo ženo živi v Mariboru.

Andrej Plenković je julija lani postal predsednik HDZ-ja, po septembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah pa tudi hrvaški premier. Pred tem je več kot dve desetletji gradil diplomatsko kariero, zadnja leta pa je bil evropski poslanec.

A. K.