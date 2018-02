Izpoved Playboyeve zajčice: "S Trumpom sem spala, ker mi je bil všeč, ne zaradi denarja"

16. februar 2018 ob 22:10

Washington - MMC RTV SLO

Na ameriškega predsednika Donalda Trumpa se zgrinja val obtožb o prešuštništvu. Po pornoigralki Stormy Daniels se je (spet) oglasila tudi Playboyjeva zajčica Karen McDougal.

Njeno zgodbo je zdaj objavila revija New Yorker, pod njo pa se je podpisal Ronan Farrow, sin igralskega para Woodyja Allena in Mie Farrow, ki je odigral ključno vlogo tudi pri odmevnem razkritju neprimernega vedenja vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina.

Že pred časom je časnik The Wall Street Journal zapisal, da je tabloid National Enquirer plačal 150.000 dolarjev za pravico do ekskluzivne objave McDougaline izpovedi, nato pa je ni nikoli objavil. Po trditvah časnika je šlo za strategijo "ujemi in ubij", za katero je stal Enquirerjev izdajatelj David Pecker, Trumpov prijatelj.

Zdaj pa je nekdanja zajčica vendale prišla na svoj račun in za New Yorker razkrila podrobnosti domnevne afere s slavnim poslovnežem in bodočim ameriškim predsednikom, začetek katere tako kot Stormy Daniels umešča v leto 2006, kar je tudi letnica rojstva sina Donalda in Melanie, Barrona.

Ponudil je denar, ni ga sprejela

McDougalova pravi, da sta se s Trumpom spoznala na zabavi v znamenitev Playboyjevem dvorcu, nato sta se začela redno pogovarjati po telefonu, potem pa sta šla na njun prvi zmenek, kot mu pravi sama. Šlo je za večerjo v zasebnem bungalovu hotela Beverly Hills, rjavolaska pa pravi, da sta jo pritegnili Trumpovi očarljivost in inteligenca, opisuje pa ga kot zelo vljudnega moškega.

"Nekaj ur sva se pogovarjala, nato pa se je zgodilo! Slekla sva se in seksala," zatrjuje nekdanja zajčica. Potem pa naj bi Trump storil nekaj, kar jo je presenetilo - ponudil ji je denar.

"Žalostno sem ga pogledala in odvrnila, da nisem tako dekle. Da sem spala z njim zato, ker mi je bil všeč, ne zaradi denarja. On pa mi je nato odvrnil, da sem zelo posebna," pripoveduje. Po njenih trditvah sta se nato srečevala vsakič, ko je bil v Los Angeles, "kar je bilo pogosto" in bila v stiku tudi sicer.

Bela hiša je v odzivu na New Yorkerjev članek odvrnila le, da gre za "staro zgodbo, ki je le še ena v vrsti lažnih novic".

Stormy hrani zlato obleko

Poročali smo sicer že, da so konec januarja mediji razkrili, da naj bi Trump kmalu po tem, ko je Melania leta 2006 rodila sina Barrona, ženo prevaral s pornoigralko Stormy Daniels s pravim imenom Stephanie Clifford. Po poročanju Wall Street Journala je Trumpov odvetnik Danielsovi plačal 130.000 dolarjev v zameno za "javni molk o razmerju pred predsedniškimi volitvami" in od nje dobil podpis na pogodbi, ki jo je zavezovala k molku.

Michael Cohen je za namen plačila ustanovil posebno podjetje, ko pa je bilo plačilo opravljeno, je podjetje zaprl. Pred dnevi je popustil pod težo dokazov in dejanje priznal, vendar zagotovil, da je plačilo opravil iz svojega žepa na lastno pobudo. Za Danielsovo je bilo to dovolj, da je ugotovila, da je pogodba o molku več ne zavezuje in naj bi kmalu povedala vso zgodbo.

Ameriška predsedniška zgodovina bi se lahko tako kaj kmalu ponovila, saj naj bi Danielsova ohranila obleko, ki jo je nosila leta 2006 v času domnevne afere Trumpom. Napovedala je, da jo bo dala preiskati sledove DNK-ja na njej, vendar pa bo morala za dokaz in primerjavo priti tudi do Trumpovega vzorca DNK-ja, kar bo malce težje.

To pa vseeno že zabava ameriške komike, ki se spominjajo leta 1999, ko je takratni predsednik ZDA Bill Clinton odločno zanikal razmerje s pripravnico Monico Lewinsky, dokler ga niso obvestili, da je FBI zaplenil njeno obleko, na kateri so bili sledovi predsednikove sperme. Nato je razmerje vendarle priznal in prosil Američane, naj mu odpustijo.

