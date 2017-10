Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Donald in Melania Trump sta obdarila otroke. Foto: Reuters Dodaj v

Izrezljane buče, ogromni črni pajki in kupi sladkarij - noč čarovnic v Beli hiši

Zakonca Trump sta otrokom podarjala domače piškote in bombone

31. oktober 2017 ob 08:20

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Na predvečer zadnjega oktobrskega dne, ko v ZDA tradicionalno praznujejo noč čarovnic, sta najmlajše s sladkarijami obdarila tudi ameriški predsednik in prva dama, Donald in Melania Trump.

Pred "čarovniško" okrašeno Belo hišo se je tako v ponedeljek zvečer vila dolga vrsta otrok iz 20 okoliških šol in iz družin vojakov, ki so skupaj s starši, starimi starši ali drugimi skrbniki prišli na zabavo ob noči čarovnic, ki jo je pripravil predsedniški par.

Donald in Melania Trump sta tako vsakemu zamaskiranemu otroku ponudila vrečico sladkarij - to naj bi po pisanju AP-ja sestavljali predsedniški bomboni M&M in domači piškoti -, s številnimi malo pokramljala, nato pa se z njimi tudi fotografirala.

Najmlajši so se nato zabavali pred "čarovniško" okrašenim južnim vhodom v Belo hišo, ki so ga krasili metri umetne pajkove mreže, ki so jo spletli ogromni črni pajki, za okrasitev trate pa so v Beli hiši s podobami nekdanjih ameriških predsednikov izrezljali buče.

T. K. B.