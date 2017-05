Jabolko ne pade daleč od drevesa: "Schumacherjev sin bo uspešen dirkač"

Sabine Kehm hvali 18-letnega Micka

26. maj 2017 ob 19:11

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Dolgoletna menedžerka nekdanjega sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja je prepričana, da je tudi njegov sin Mick "na dobri poti, da postane uspešen dirkač".

18-letnik namreč po dveh uspešnih sezonah v formuli 4 letos nastopa razred višje, v formuli 3, pred mesecem dni pa je na preizkušnji v Monzi na peti dirki sezone že stopil na zmagovalni oder.

"Mick dela vse odlično, na njegovi poti ga ne ovira nič. Ne zmoti ga pritisk in jemlje si čas, da bo postal vsestranski dirkač. Naredil je že velik korak in presedlal v formulo 3, ti dirkalniki niso več daleč do elitnega razreda formule 1, a je vrh vse ožji. Prvo leto v novem razredu je predvsem učno leto," je za nemško tiskovno agencijo DPA dejala 52-letna Sabine Kehm, ki je dolga leta kot tiskovna predstavnica in svetovalka spremljala Mickovega očeta Michaela, rekorderja po številu naslovov prvaka formule 1.

Le malo informacij

Ta se je konec decembra 2013 hudo ponesrečil med smučanjem na neurejenih progah v Meribelu. Zaradi hudih poškodb glave so dirkača za šest mesecev dali v umetno komo, nato pa so ga odpustili iz bolnišnice.

Nekdanji izjemni dirkač v kraljici motošporta zdaj okreva na družinskem posestvu ob obrežju Ženevskega jezera v švicarskem mestecu Gland, vendar je v javnosti o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju le malo znanega - kljub intenzivnim terapijam naj bi bilo to še vedno izredno slabo.

Želi postati svetovni prvak

Leta 1999 rojeni Mick je svojo kariero v svetu motošporta začel leta 2008, ko je začel tekmovati v kartingu pod dekliškim priimkom svoje matere Betsch ali pa pod psevdonimom Mick Junior, da bi se izognil pretirani pozornosti zaradi slavnega očeta.

Vendar mu je šlo tako dobro, da je hitro pritegnil pozornost športne javnosti, leta 2015 je presedlal v formulo 4, od tam pa šel torej še razred višje, v formulo 3. Ta je bila odskočna deska že za številne mojstre volana pred prestopom v elitno tekmovanje. Med številnimi dirkači, ki so najprej zablesteli v formuli tri, pozneje pa še v formuli ena, so njegov oče Michael, Sebastian Vettel, Ayrton Senna in Lewis Hamilton.

Tudi Mick sanja enake sanje kot oni - dvigniti želi pokal za svetovnega prvaka v formuli ena.

T. H.