Jack White na svojih koncertih prepovedal uporabo telefonov

Glasbenik je sledil zgledu nekaterih stanovskih kolegov

26. januar 2018 ob 07:59

London - MMC RTV SLO

Jack White je v preteklosti na svojih koncertih prosil, da pospravijo svoje prenosne telefone v žepe, pred novo turnejo pa se je odločil za agresivnejši pristop - obiskovalcem koncertov bo onemogočil uporabo telefonov.

Pri tem mu bo pomagala tehnologija zagonskega podjetja Yondr, kjer so razvili posebne mošnje, ki zaklenejo uporabnikov telefon in ustvarijo območja brez telefonov, je poročala spletna stran NME. Mošnje na prvi pogled spominjajo na neoprenske ovitke za pozivnike. Ko uporabnik položi vanj svoj telefon, ga ne more odpreti, dokler ne pride v prostor, ki mu je to omogočeno. V primeru koncertnih dvoran so to avle.

Whitova ekipa je ob tem sporočila, da bo na njegovih koncertih prepovedano snemanje videov, fotografij in zvokov. "Mislimo, da boste uživali v pogledu stran od svojega zaslona na telefonu. V zameno za to boste deležni glasbenega doživetja in delitev ljubezni do nje v živo," so zapisali v uradnem sporočilu za javnost. Whitova ekipa še spodbuja oboževalce, da naj za spomin na večer delijo fotografije z glasbenikovega uradnega profila na Instagramu.

White bo tako sledil vzoru glasbenikov, kot so Alicia Keys, The Lumineers, Guns N’ Roses, in komikov, kot sta Chris Rock in Dave Chapelle, ki na svojih koncertih že prakticirajo uporabo ovitkov Yondr, je poročal Guardian.

Za zdaj še ni znano, ali bo pravilo "brez telefonov" veljalo tudi za Whitove koncerte po Evropi ali samo po Združenih državah Amerike. 42-letni glasbenik bo novo turnejo začel 19. aprila v rodnem Detroitu. V Evropi pa ga bo mogoče videti v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Franciji, Belgiji, Španiji, na Portugalskem in Finskem. Nekdaj gonilna sila skupine The White Stripes bo na turneji predstavljal svoj nov album Boarding House Reach, ki bo na prodajne police prišel 23. marca.

K. K.