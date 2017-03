James Hewitt: "Ne, nisem Harryjev oče"

Harry se mu smili

13. marec 2017 ob 13:12

Sydney - MMC RTV SLO

James Hewitt, nekdanji ljubimec princese Diane, je prvič javno komentiral dolgoletne govorice o tem, da je biološki oče princa Harryja: "Ne, nisem."

V televizijskem intervjuju za avstralsko televizijsko oddajo Sunday Night je Hewitt znova odgovarjal na vprašanja glede svoje zveze s princeso Diano in zatrdil, da se je njuna zveza začela šele po rojstvu princa Harryja oz. ko je ta "že hodil naokoli", kot je dejal pred 15 leti v pogovor za Sunday Mirror.

A govorice kljub temu niso potihnile - najverjetneje tudi zaradi dejstva, da imata tako nekdanji konjeniški častnik kot britanski princ rdeče lase, pa tudi sicer sta si kar podobna. "Nikoli nisem spodbujal teh primerjev in čeprav sva bila z Diano dolgo časa par, moram poudariti enkrat za vselej, da nisem Harryjev oče," je dejal v nedeljo zvečer.

Na vprašanje, zakaj ugibanja o pravem očetu princa Harryja nikoli niso zares potihnila, pa je dejal Hewitt: "To pač prodaja časopise. Zanj je verjetno še huje, ubogi fant." Številni mediji so sicer v minulih letih pogosto namigovali, da je Hewitt sam spodbujal govorice o Harryjevem poreklu, saj jih ni nikoli zares in odločno zavrnil.

"Lahko se je bilo zaljubiti vanjo"

Diana je svojo zvezo s Hewittom, svojim inštruktorjem jahanja, razkrila v intervjuju leta 1995, potrdila, da sta bila skupaj pet let, in pojasnila, da ga je naravnost oboževala. Hewitt se leta 1997 umrle princese danes spominja z naklonjenostjo, kot pravi, je bilo na njej nekaj posebnega. "Zelo lahko se je bilo zaljubiti vanjo, zato, mislim, da mi lahko to odpustite," je še dejal in dodal, da sta veliko časa preživela med sprehodi po plaži in skupnem kuhanju.

T. K. B.