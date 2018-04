Jay-Z po pogovoru z mamo zajokal od sreče: "Končno je svobodna"

Svoje občutke izrazil tudi s pesmijo

5. april 2018 ob 12:55

New York - MMC RTV SLO

Ameriški glasbenik Jay-Z je razkril, da je ob materini izpovedi o njeni istospolni usmerjenosti zajokal od sreče.

"Bil sem tako vesel, da je končno svobodna," je 48-letni raper povedal Davidu Lettermanu v novi Netflixovi oddaji My Next Guest Needs No Introduction.



"Predstavljajte si, da morate življenje živeti nekoga drugega," je Jay-Z spregovoril z Lettermanom. "Moja mama je živela kot nekdo drug in se skrivala, da bi zavarovala svoje otroke, da nas ne bi osramotila."

Ob tem je Jay-Z priznal, da je za mamino istospolno usmerjenost vedel že dolgo, a da sta se o tem iz oči v oči odkrito pogovorila šele pred osmimi meseci. "Sedela je pred mano in rekla: 'Mislim, da nekoga ljubim.' Začel sem jokati," je povedal zvezdnik.

O tem trenutku Jay-Z rapa tudi v pesmi Smile, v kateri omenja mamine težave in izrazi zadovoljstvo, da je končno spet našla ljubezen. Jay-Z je povedal, da je pesem napisal le dan po tem, ko se je z mamo odkrito pogovoril o njeni spolni usmerjenosti.

M. Z.