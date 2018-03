Jeffreyja Deana Morgana in Hilarie Burton razveselilo rojstvo deklice

Zvezdnik serije Živi mrtveci je novico delil prek Twitterja

Ameriška igralca Jeffrey Dean Morgana in Hilarie Burton sta sporočila, da se jima je rodila deklica. Za igralski par je to drugi otrok.

Veselo novico je Morgan sporočil prek objave na Twitterju, v kateri je sporočil, da je deklica "spektakularna" in da družina ceni vse dobre želje, ki jih je prejela ob rojstvu nove članice.

Da se bo paru rodila deklica, se je vedelo že nekaj časa, saj je Morgan podatek nenamerno razkril v enem izmed intervjujev. Jeffrey in Hilarie sicer že imata 7-letnega sina Augustusa, o družinskem življenju in starševstvu pa sta za ameriške medije spregovorila, še preden sta pričakovala svojega drugega otroka.

Takrat sta razkrila, da Morganov lik iz serije Živi mrtveci (The Walking Dead), v nasprotju s pričakovanji, zelo dobro vpliva na njegovo očetovsko vlogo. Morgan v priljubljeni ameriški seriji namreč upodablja brutalnega in surovega Negana, ki je strah in trepet postapokaliptičnega sveta.

Hilarie je ob tem dejala, da mu vloga omogoča, da se med snemanjem znebi vsakršne napetosti in negativne energije, za družinsko okolje pa nameni zgolj veselje in srečo. "Ves čas sem prijazen in moj sin misli, da sem kul," je v smehu dodal Morgan.

Poleg serije Živi mrtveci je Jeffrey Dean Morgan med drugim nastopal tudi v seriji Nadnaravno (Supernatural), Dobra žena (The Good Wife) in Talenti v belem (Grey's Anatomy), Hilarie Burton pa je svojo kariero začela na MTV-ju, nato pa igrala v več serijah in filmih.

