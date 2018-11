Jessie J: Kljub diagnozi neplodnosti bom nekoč mama

"Milijoni žensk prestanejo težko in čustveno pod do materinstva"

18. november 2018 ob 08:50

Jessie J, ki je v še svežem razmerju z igralskim zvezdnikom Channingom Tatumom, tudi po slabi prognozi ginekologov ni obupala nad lastno družino: "Nekega dne bom mama," je zapisala v čustveni objavi na družbenih omrežjih.

30-letna britanska pevka, ki je že pred časom odkrito spregovorila o tem, da so ji zdravniki povedali, a ne bo mogla imeti otrok, je v zgodbi na Instagramu zapisala: "Potem ko sem na odru pojasnila pomen moje pesmi Four Letter Word, sem prejela izjemno veliko ljubezni in podpore. Hvala vam." V omenjeni pesmi spregovori tudi o svojem hrepenenju po tem, da bi postala mati.

Nadaljevala je: "Pred štirimi leti sem izvedela, da ne bom mogla imeti otrok. Rekli so tudi, da mi bodo morali nemudoma odstraniti maternico in bom nato na zdravilih. A odstranitev maternice sem zavrnila in tudi zdravil ne jemljem, saj sem se posvetila naravni medicini in spremenila prehrano. Nisem obupala. Delam vse, kar lahko, da bi se vendarle zgodilo, in to na način, ki ga bo omogočalo moje telo."

Izpostavila je dejstvo, da v tem nikakor ni sama, saj "milijoni žensk prestanejo težko in čustveno pod do materinstva" in da "je treba o tem odkrito spregovoriti" "Dolgo časa sem potrebovala, da sem se lahko odprla. To je moja resnica. In ko jo vključim v svojo glasbo, jo lahko slišijo vsi. Moje potovanje je le eno od milijonov. Z vami sem, dame. Bodimo močne na naši čustveni poti. Da bo nekoč postala veselje," je še zapisala in zaključila: "Nekoč bom mama. Tudi ve boste. Verjamem v čudeže. A če se ne zgodi po naravni poti, to ne pomeni, da nam ta pot ni usojena. Mati je v vsaki izmed nas. To me navdihuje vsak dan. Bodimo močne! Čas bo pokazal svoje."

Na londonskem koncertu pred nekaj, na katerem je pojasnila ozadje pesmi Four Letter Word, je bil tudi pevkin partner Channing Tatum, ki je kasneje na Instagramu zapisal: "Ta ženska je na odru Royal Albert Hall občinstvu izlila svoje srce. Kdor je bil tam, je bil priča nečemu res posebnemu. Vau." 38-letni Tatum ima z nekdanjo ženo Jenno Dewan petletno hčer Everly.

O svojem dolgoletnem boju z nevzdržnimi kroničnimi bolečinami in endometriozo, zaradi katere so ji v začetku letošnjega leta, pri še ne dopolnjenih 32, odstranili maternico, je zelo odkrita tudi ameriška igralka in režiserka Lena Dunham, ustvarjalka Punc in nove serije Taborjenje. V eseju za ameriški Vogue je po telesno in čustveno zahtevni operaciji, ki je sledila desetinam manjših operacij, zapisala, da se materinstvu kljub temu, da nikoli ne bo mogla nositi otroka pod srcem, ne misli odpovedati: "Posvojitev je navdušujoča resnica, ki se ji bom posvetila z vsem svojim bitjem."

