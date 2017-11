Jim Carrey o svojem večnem boju - boju z depresijo

Igralec pravi, da se zdaj počuti dobro

23. november 2017 ob 21:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Ko pride dež, dežuje, a ne ostane," je o svojem boju z depresijo povedal ameriški igralec Jim Carrey, ki se je mnogim vtisnil v spomin po svojih vlogah v filmih, kot so Maska in Ace Ventura.

Igralec se je z dolga leta boril z depresijo in učil, kako se lahko z njo spopade. V nedavnem pogovru za spletni portal iNews je razložil, da jo je končno uspel premagati. "Zdaj nimam depresije. Več let sem jo imel, a zdaj, ko pride dež, dežuje, a ne ostane. Ne traja dovolj dolgo, da bi me voda obdala in utopila," je povedal Carrey.

Pojasnil je, da je zdaj "včasih celo srečen". "Ne ostane dolgo, me ne utopi," je še dodal igralec, ki te dni predstavlja svoj nov dokumentarni film Jim & Andy: The Great Beyond.

55-letnik, ki se je na vrhuncu svoje slave boril z depresijo, pravi, da ničesar v svoji karieri tudi ne obžaluje. "Prav z vsem, kar se je zgodilo, sem pomirjen, tudi z grozljivim s****em, v življenju in umetnosti. V veliko zadovoljstvo mi je, ko se ozrem na te stvari," je razložil.

K. K.