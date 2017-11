John Legend in Chrissy Teigen pričakujeta drugega otroka

Novico delila na družbenem omrežju Instagram

22. november 2017 ob 16:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Manekenka Chrissy Teigen je preko družbenega omrežja Instagram naznanila, da s soprogom, r'n'b pevcem Johnom Legendom, pričakujeta drugega otroka.

31-letnica je veselo novico delila v videoposnetku, kjer je svojo hčerko Luno vprašala, kaj je v njenem trebuhu, na kar je deklica odvrnila: "Dojenček." Teigenova pa je v svoji maniri pod videom še zapisala: "Johnov je."

Manekenka je avgusta v pogovoru za revijo Cosmopolitan razkrila, da se je odpovedala alkoholu, saj se trudi, da bi še enkrat zanosila. Teigenova je priznala, da je imela težavo pri postavljanju meje.

"Preveč sem pila. Kadar so me ličili in urejali za kakšen dogodek, sem običajno izpila kakšen kozarček vina. Na samem dogodku sem nadaljevala pitje alkohola. Na koncu sem se slabo počutila in govorila neumnosti. Pred ljudmi, ki so mi dragi, sem se obnašala kot bedak. Grozno je, kadar jih osramotiš pred vsemi," se je razgovorila manekenka.

Že decembra pa se je razgovorila o poporodni depresiji, s katero se je spopadala po rojstvo hčerke Lune. "S težavo sem se soočila z dejstvom, da se spopadam z njo. Težko sem tudi govorila o tem," je takrat dejala Teigenova.

31-letna Teigenova, najbolj znana po poziranju za revijo Sports Illustrated, velja za veliko nasprotnico predsednika Združenih držav Amerike. Z njim je dolgo bila virtualni boj prek Twitterja - do dne, ko jo je Trump onemogočil.

it's john's! A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Nov 21, 2017 at 1:15pm PST

