John Stamos zaprosil za roko 23 let mlajšo igralko

Igralec tik pred drugim zakonom

23. oktober 2017 ob 13:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

54-letni zvezdnik serije Fuller House (serije, ki je nadaljevanje priljubljene humoristične serije iz 90. let prejšnjega stoletja Polna hiša) John Stamos je zaprosil za roko 31-letno igralko Caitlin McHugh.

"Vprašal sem jo ... Ona je rekla, da! ... In živela sva srečno do konca svojih dni," je zapisal Stamos ob fotografiji s podobo Disneylanda, ki jo je delil na družbenih omrežjih Facebook in Twitter.

Stamos, ki ima za sabo propadel zakon z Rebecco Romijn, se je z igralko in manekenko začel sestajati lani. Vse do marca sta svojo ljubezen skrivala, nato pa so ju Stamosovi oboževalci razkrinkali.

"Sem v zvezi in zelo zaljubljen," je dejal Stamos v intervjuju z Ryanom Seacrestom in dodal: "Pride trenutek v življenju, ko začne čas bežati zelo hitro. In kdo sploh želi živeti sam?"

K. K.