Johnny Depp: "Kdaj je igralec zadnjič umoril predsednika?"

Gost festivala Glastonbury

23. junij 2017 ob 10:30

London - MMC RTV SLO

"To se bo znašlo v novicah, grozno bo ... Kdaj se je zadnjič zgodilo, da je kakšen igralec umoril predsednika?" S temi besedami je ameriški igralec Johnny Depp pozdravil množico na britanskem glasbenem festivalu Glastonbury.

Depp je na znameniti festival v Somersetu prišel, da bi napovedal predvajanje svojega filma The Libertine iz leta 2004. Njegove prve besede so bile: "Lahko na oder pripeljete Trumpa?"

Ko se je 1.500-glava množica odzvala z žvižganjem, posmehi ter glasnimi vzkliki "ne", je igralec nadaljeval: "Povsem narobe ste me razumeli. Mislim, da potrebuje pomoč. To se bo znašlo v vseh medijih, grozno bo," je po poročanju CNN-a nadaljeval Depp, naredil kratek premor in dodal: "A všeč mi je, da boste del tega. Kdaj se je zadnjič zgodilo, da je igralec umoril predsednika?"

S tem vprašanjem je očitno namigoval na atentat iz leta 1865, ko je igralec John Wilkes Booth v gledališču ustrelil takratnega ameriškega predsednika Abrahama Lincolna.

"Nisem igralec"

Nato je Depp hitro dodal: "Menim, da potrebuje pomoč. Obstaja veliko čudovitih temnih prostorov, v katere bi lahko šel. A to je bilo samo vprašanje, ničesar ne namigujem." In še: "Želim razjasniti stvar. Nisem igralec. Preživljam pa se s tem, da lažem."

Zvezdnik franšize Pirati s Karibov je na Glastonbury prišel v modrem cadillacu, oblečen v ponošen džins in črn klobuk.

Depp sicer ni prvi ameriški zvezdnik, ki je namignil na predsednikovo smrt, piše BBC. Popikona Madonna je tako na enem izmed zborovanj v Washingtonu dejala, da "pogosto razmišlja o razstrelitvi Bele hiše", raper Snoop Dogg pa je v enem izmed svojih videospotov s plastično pištolo ustrelil v lutko Donalda Trumpa.

Depp se je v zadnjem času velikokrat znašel v medijih predvsem zaradi medsebojnih obtoževanj in umazane ločitve od igralke Amber Heard, zaradi izgube premoženja pa se je zapletel tudi v sodni boj s svojimi menedžerji.

A. P. J., foto: Reuters