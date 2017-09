Julia Louis-Dreyfus: "Sem ena izmed žensk, ki se bojujejo z rakom dojk"

Nedavno prejela šestega emmyja zapovrstjo

29. september 2017 ob 08:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Julia Louis-Dreyfus, ki je zaslovela z vlogo Elaine v seriji Seinfeld, zdaj pa blesti v humoristični nanizanki Podpredsednica (Veep), je prek družbenih omrežij sporočila, da se bojuje z rakom na dojkah.

"Za rakom na prsih zboli vsaka osma ženska. Danes sem tudi jaz med njimi. Dobra novica je, da imam odlično podporo družinskih članov in prijateljev in fantastično zavarovanje prek sindikata. Slaba novica je, da vse ženske nimajo takšne sreče, zato se moramo skupaj bojevati proti vsem rakom in pomagati, da bo splošno zdravstveno zavarovanje postalo resničnost," je zapisala 56-letna igraka.

Julia Louis-Dreyfus se je na nedavni podelitvi televizijskih nagrad emmy zapisala v zgodovino, saj je osvojila že šesti kipec zapovrstjo za glavno žensko vlogo v komični televizijski seriji Podpredsednica (Veep). V njej upodablja Seline Meyer. Pred tem je osvajala emmyje za vlogo Elaine v seriji Senifeld in tudi za vlogo v seriji The New Adventures of Old Christine.

"Podpredsedniki držimo skupaj"

Po objavi, da je bolna, so igralko njeni oboževalci pa tudi znani igralski kolegi zasuli s pozitivnimi sporočili in dobrimi željami, piše BBC. Njen soigralec v Podpredsednici Tony Hale je delil Julijino objavo, zraven pa pripisal: "Vsi imamo radi to žensko." Igralka Christina Applegate, ki so ji zaradi raka leta 2008 odstranili obe dojki, je Julii sporočila, da je vedno na voljo za pogovor. Oglasil se je tudi nekdanji ameriški podpresednik Joe Biden, ki je leta 2015 zaradi raka izgubil sina Beauja, in zapisal: "Mi podpredsedniki držimo skupaj. Vsi Bidnovi smo s teboj, Julia."

Splošnega zdravstvenega zavarovanja so v ZDA deležni le upokojenci, reveži, invalidi, veterani in majhni otroci. Vsi drugi so večinoma zavarovani prek delodajalcev, od leta 2010 naprej pa je deloma poskrbljeno tudi za vse druge, ki se prej zaradi visokih stroškov niso mogli zavarovati.

Julia Louis-Dreyfus je večkrat javno komentirala politično dogajanje v ZDA, nazadnje na letošnji podelitvi emmyjev, ko je kritizirala prepoved potovanj v ZDA. Prepoved je trenutni predsednik ZDA Donald Trump za državljane pretežno muslimanskih držav uvedel pred meseci. Igralka je dejala: "Tudi sama sem hči priseljenca. Moj oče je pobegnil pred verskim preganjanjem v nacistični Franciji. Sem ameriška domoljubka in ljubim to državo. Ta prepoved potovanj je sramotna in neameriška."

A. P. J.