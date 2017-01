Kaj je krivo za silvestrsko dramo Mariah Carey - tehnične težave ali sabotaža?

Zvezdnici je hudo, ker se je osramotila pred gledalci

2. januar 2017 ob 21:48

New York - MMC RTV SLO

Prah zaradi silvestrske polomije Mariah Carey se še ni polegel - začela so se medsebojna obtoževanja in javno kazanje s prstom, kdo naj bi bil krivec za polom.

Poročali smo, da je zvezdnica na prehodu iz starega v novo leto nastopila na newyorškem Times Squaru, vendar se je zaradi tehničnih težav popolnoma zmedla in nemudoma postala tarča posmeha na družbenih omrežjih.

46-letna pevska diva je namreč pela na plejbek, a so se ob pesmi Emotions pojavile tehnične težave, kar je pevko tako vrglo iz tira, da je le stežka zadela kakšno noto, pozabila pa je celo besedilo. Naslednja skladba We Belong Together se je nato začela bolje, a ko je sledila nova tehnična težava, je Careyjeva nehala peti, a je pesem zaradi plejbeka igrala naprej, pevka pa je nato zapustila oder.

Obtožbe letijo na produkcijsko hišo

Med večjim delom nastopa Mariah ni slišala ničesar prek svojih slušalk, zato je njena menedžerka Stella Bulochnikov v intervjuju za Billboard popolnoma pobesnela in za fiasko okrivila produkcijsko hišo Dick Clark Productions (DCP).

"Njihovemu tehničnemu osebju smo 10 minut pred nastopom sporočili, da slušalke ne delujejo. Zamenjali so baterijske vložke, vendar še vedno niso delovale na potrebni ferkvenci. Štiri minute pred začetkom smo jih znova opozorili na to, vendar so zagotovili, da se bo to spremenilo takoj, ko bodo preklopili na prenos v živo, a to se ni zgodilo," se je jezila Bulochnikova.

Povedala je tudi, da je po šestih minutah nastopa poklicala izvršnega producenta in prosila, da bi Mariahin nastop izrezali iz predvajanja. "Odgovoril mi je, da tega ne bodo storili. Vprašala sem ga, zakaj bi si želeli predvajati nastop s tehničnimi težavami, ker je to do izvajalca neprijazno, razen če to počnejo morda zato, ker bi radi dvignili gledanost," je dejala.

V ločeni izjavi se je odzvala tudi pevkina predstavnica za odnose z javnosti Nicole Perna in dejala, da so pri DCP-ju "poskrbeli, da bi ji spodletelo".

"Nezaslišane in absurdne obtožbe"

Te navedbe pa so seveda močno razjezilo produkcijo hišo. "Kot vodilni producenti televizijskih prenosov v živo, za katere skrbimo že 50 let, smo ponosni na naš ugled in odnose z izvajalci. Namigovati, da bi namenoma ogrozili uspeh katerega koli glasbenika, je nezaslišano in absurdno," so zapisali v izjavi za javnost.

Zatrdili so, da je tudi začetna preiskava okoliščin silvestrskega zapleta že dokazala, da niso bili krivi za Mariahine težave. Billboard sicer poroča, da naj bi slušalke na napačno frekvenco nastavilo njeno tehnično osebje, ne njihovo. A nekateri poznavalci kljub vsemu trdijo, da je producenti ne bi smeli spustiti na oder, če so bili obveščeni o težavah s slušalkami, dokler tega ne bi rešili.

T. H.