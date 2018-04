Kaley Cuoco: Nekdanji mož mi je uničil besedo "poroka"

Igralka pred tem, da gre drugič pred oltar

4. april 2018 ob 21:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Veliki pokovci Kaley Cuoco pravi, da je njen prvi zakon, ki se je končal z ločitvijo, skoraj uničil skok v drugega. "Iskreno sem mislila, da se ne bom nikoli več možila," je izjavila igralka.

Cuocojeva se je s teniškim igralcem Ryanom Sweetingom zaročila septembra 2013 - le tri mesece po tem, ko sta se začela sestajati. Poročila sta se na silvestrski večer leta 2014 in se ločila septembra 2015. "Poročila sem se z nekom, ki se je popolnoma spremenil. Človek, s katerim sem pristala, ni bil človek, ki sem ga spoznala pred poroko," je dejala v intervjuju za revijo Cosmopolitan in dodala: "Ni bila moja krivda - bila je njegova." Še več - dodala je, da ji je uničil besedo "poroka".

Že v času njunega zakona so se pojavljale govorice o nezvestobi. Tenisača naj bi motilo, da je igralka še naprej ohranjala stike z nekdanjim fantom, sicer soigralcem v seriji Veliki pokovci, Johnnyjem Galeckijem. In tudi njen pokroviteljski odnos do njega. Nato pa je ob ločitvi zahteval, da mu plačuje preživnino.

Po propadlem zakonu s teniškim igralcem se je začela sestajati s profesionalnim jahalcem Karlom Cookom, s katerim se je zaročila novembra lani - ravno na svoj 32. rojstni dan. "Zavedala sem se, koliko lahko dam in koliko želim, da prejmem. Vedela sem, da moram ostati potrpežljiva ... Šla sem čez veliko ovir in na koncu me je pot pripeljala do Karla," je sklenila igralka.

K. K.