Kate Hudson z rožnatimi baloni napovedala: "Na poti je deklica."

Po dveh sinovih še hči

7. april 2018 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kate Hudson je razkrila, da s partnerjem, glasbenikom Dannyjem Fujikawo, pričakujeta otroka. Novico je z javnostjo delila na domiseln način.

Ameriška igralka Kate Hudson je novico o nosečnosti razkrila na družbenem omrežju Instagram. Objavila je videoposnetek, na katerem je skupaj s partnerjem Dannyjem Fujikawo in svojima sinovoma iz prejšnjih zvez, 14-letnim Ryderjem in 6-letnim Binghamom, počila velike črne balone, poslikane z vprašaji.

Ko so se baloni razpočili, so se iz njih vsuli rožnati konfeti in v zrak poleteli manjši rožnati baloni, s čimer je 38-letna igralka razkrila, da pričakuje rojstvo hčere.

Pod objavo je Kate pojasnila, da je bila z družbenih omrežij odsotna, ker ji je v zadnjih mesecih zaradi nosečnosti pogosto slabo. Ob tem je dodala, da je skrivanje nosečnosti zelo izčrpavajoče, zato se je odločila, da novico sporoči vsem. "Moja otroka, Danny, jaz in celotna družina smo noro navdušeni. Deklica je na poti."

Kate so njeni oboževalci nazadnje lahko videli v filmu Marshall, ki so ga posneli lansko jesen, letos pa se bo začel vrteti njen novi film z naslovom Sestra (Sister).

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Apr 6, 2018 at 10:15am PDT

