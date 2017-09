Katie in Jamie prvič skupaj v javnosti. Je pet let po ločitvi vendarle prosta?

Spoznala naj bi se avgusta 2013

6. september 2017 ob 14:12,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 14:14

Katie Holmes in Jamieja Foxxa so paparaci v ponedeljek ujeli, ko sta se po malibujskih plažah sprehajala z roko v roki, s čimer sta po več letih le potrdila, da sta par.

O tem, da sta igralca par, se je govorilo že od leta 2013, ko naj bi se tudi začela sestajati, a sta pred javnostjo svojo zvezo skrivala. Kot poročajo ameriški tabloidi, je tako namreč določala pogodba, ki jo je Holmesova podpisala ob ločitvi od igralskega zvezdnika Toma Cruisa. Po pogodbi naj se tako igralka pet let ne bi smela javno dobivati z nikomer - te dni pa mineva ravno pet let, odkar je ločitev postala veljavna.

Od avgusta 2013, ko so se prvič pojavile govorice, da je Holmesova po boleči ločitvi našla uteho ob Foxxu, se igralka ni nikoli odzvala na novinarska poizvedovanja glede njune zveze, Foxx pa jih je zgolj nekajkrat označil za prazne govorice in zatrdil, da sta s Katie zgolj dobra prijatelja.

V tem času so ju paparaci menda skupaj ujeli le enkrat, pa še takrat so bile fotografije precej nejasne, z njih pa ni bilo prav jasno razvidno, da je med zvezdnikoma res kaj več. Poznavalci zdaj trdijo, da so v ozadju visoki zneski, ki bi jih Holmesova morala plačati, če bi kršila pogodbo, zato sta se s Foxxom štiri leta preprosto sestajala zgolj za štirimi stenami.

Junija lani je Foxxova prijateljica Claudia Jordan, nekdanja zvezdnica resničnostnega šova Real Housewives of Atlanta (Resnične gospodinje iz Atlante) posredno potrdila zvezo, ko je dejala: "Je moj dober prijatelj, med nama nikoli ni bilo nič, je pa zelo srečen s Katie."

Petletni zakon s Cruisom se je končal s poravnavo

Katie Holmes in Tom Cruise sta se začela dobivati aprila 2005, njuno razmerje pa so spremljali številni nenavadni dogodki, od Tomovega skakanja po kavču v oddaji Oprah Winfrey do hitre zaroke (po le nekaj tednih), nosečnosti in nato poroke leta 2006 na gradu v Italiji. Leta 2012 sta se razšla, in čeprav je kazalo, da se začenja umazana ločitvena vojna, sta se igralca kmalu pogodila. Katie je dobila skrbništvo nad hčerko Suri (ta ima zdaj 11 let), a v zameno naj o zakonu s Cruisom in scientologiji, v katero je močno vpet, ne bi smela nikoli spregovoriti.

