Keith Urban svoji ženi Nicole Kidman kupil sanjsko domovanje

Igralka se seli v New York

27. november 2017 ob 19:08

New York - MMC RTV SLO

Pevec Keith Urban je svoji ženi, igralki Nicole Kidman, kupil prestižno hišo na Manhattnu. Slavna igralka svojo kariero namreč želi nadaljevati na broadwajskih odrih.



Pevec Keith Urban je v znanem newyorškem predelu Upper East Side kupil petnadstropno hišo, v kateri je nekoč prebival tudi Michael Jackson. Zanjo je po poročanju avstralskega tabloida Woman's Day odštel skoraj 44 milijonov evrov, kupil pa jo je predvsem zato, da bi njegova žena, slavna igralka Nicole Kidman, lahko uresničila svoje sanje.

50-letna zvezdnica si po uspešni filmski karieri in po tem, ko se je preizkusila tudi v nastopanju na londonskih odrih, sedaj namreč želi zaigrati še na znamenitem Broadwayu."Nicole si želi nastopiti na Broadwayu in zaigrati v kakšni televizijski produkciji in za kaj takšnega je New York veliko boljši kraj kot Nashville," je neimenovan vir povedal za New York Post.

Ogromna meščanska hiša, zgrajena leta 1898, sicer vsebuje 16 sob, njena skupna površina pa znaša skoraj 1200 kvadratnih metrov. Opremljena je s hrastovim stopniščem, desetimi kamini, in osmimi kopalnicami, zunanji prostori pa vključujejo teraso, vrt in za druženje opremljeno streho.

M. Z.