Kelis o nasilju za zaprtimi vrati in nesrečnem zakonu z Nasom

Pevka spregovorila o svojem nekdanjem možu

30. april 2018 ob 10:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po izdaji albuma Tasty leta 2003, kjer je pristala tudi njena največja uspešnica Milkshake, so se Kelis začele uresničevati sanje. Pozornost je vzbujala tudi njena zveza z raperjem Nasom, ki pa je bila - kot je dejala sama - vse prej kot idealna.

R'n'b pevka, ki je bila med letoma 2005 in 2009 poročena z Nasom, katerega pravo ime je Nasir Jones, je v intervjuju za Hollywood Unlocked razkrila, da jo je raper zlorabljal. Vmes so pele tudi pesti. 28-letna Kelis je njun odnos opisala kot "zelo temačen": "Prihajalo je do duševnih in fizičnih zlorab. Prišla sem do točke, ko ne bi mogla več naprej, če ne bi bila noseča, ker sem ga res ljubila in bila sva poročena."

Ko je vložila papirje za ločitev, je bila v sedmem mesecu nosečnosti. Ravno v tistem času je v javnost prišla novica o družinskem nasilju med pevcema Rihanno in Chrisom Brownom, ki sta takrat veljala za popoln par. Prav njuna zgodba, bolje rečeno Rihannina, je pomagala Kelis, da je zbrala pogum in se odločila, da zapusti raperja, ki je znan po uspešnicah, kot sta One Love, I Can, Life's a Bitch ...

"Dobro se spomnim časa, ko so se pojavile fotografije pretepene Rihanne," se je spominjala Kelis. "Ker sem imela takrat po celem telesu modrice tudi sama. Toda nisem bila pripravljena, da o tem govorim na glas. Preprosto nisem bila. Ne zato, ker imam nizko samozavest, ampak zato, ker toliko cenim zasebnost. Ni mi všeč, če ljudje vedo za moje težave."

Svojo zgodbo je skrivala devet let, zdaj pa so jo otroci - med njimi tudi sin Shepard, ki ga ima s trenutnim soprogom Mikom Moro - motivirali, da je končno spregovorila. "Nikoli nisem govorila o tem človeku. Lahko bi povedala precej, toda odločila sem se, da ne bom. Najini otroci bodo izvedeli resnico. Zdaj jim jo govorim. Nikoli se nisem imela za svetnico. Me je pretepal? Je. Sem ga udarila nazaj? Sem," je razložila Kelis.

"Nisem bila popolna. V svojih očeh nisem bila nikoli angel. Lahko sem pr****. Lahko se pretepam. Znam se pretepati. Ni me strah udariti ... Sodelovala sem v zaključkih, toda nikoli nisem teh pretepov začela," je še pojasnila Kelis.

Skupaj s 44-letnim Nasom imata danes osemletnega sina Knighta, ob katerem se raper - tako pravi Kelis - pojavi le, ko je čas za fotografiranje, sicer pa ne sodeluje pri vzgoji. "Jaz sem mama. Bila sem ob njem. In ni stvar v tem, da mu ne pustim obiskov. Ker pa ni bil ob njem, ko ga je potreboval, zdaj nima pravice, da se prikaže, ko se njemu zazdi, da je prav," je še povedala.

Marca je sicer tabloidni spletni portal TMZ poročal, da sta nekdanja zakonca po letih prepirov le prišla do dogovora o skupnem skrbništvu nad Knightom.

