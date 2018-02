Kelly Clarkson: Lorde bi morala nastopiti na grammyjih

S producenti ni dosegla skupnega jezika

Glasbenica Kelly Clarkson se je postavila na stran stanovske kolegice Lorde, ki ji organizatorji na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy niso pustili samostojnega nastopa, kot so to dovolili moškim kolegom.

Kot smo že poročali, se je pevka, ki je bila nominirana za grammyja v kategoriji album leta, po razgreti debati s producenti odločila, da ne bo nastopila. 21-letnica je želela na odru prestižne podelitve predstaviti eno izmed skladb z albuma Melodrama, toda producenti so ji ponudili, da se pridruži zboru pevcev, ki so zapeli v čast pokojnemu Tomu Pettyju. Tako bi morala odpeti skladbo American Girl.

"Zdelo se mi je precej nenavadno," je v nedeljo Clarksonova za AP komentirala situacijo. "Ni dobila priložnosti za samostojen nastop, čeprav je bila nominirana v prestižni kategoriji, kjer so preostalim nominirancem to omogočili." Ob tem je dodala, da sicer ne pozna točnega razloga za odločitev producentov, a upa, da je bil tehten.

Clarksonova, sicer dobitnica treh prestižnih gramofončkov, je priznala, da bi osebno raje nastopila na podelitvi, kot dobila še eno nagrado. "Biti nagrajen je super, ker imaš občutek, da je tvoja umetnost cenjena. A nastopi so vedno nekaj posebnega. Raje bi imela priložnost nastopati, kot pa osvojiti katero koli nagrado," je pojasnila.

Letos je bila nominirana v kategoriji za najboljši popsolo nastop - skupaj s Pink, izgubili pa sta proti Edu Sheeranu. "Pink ni dobila nagrade, je pa nastopila in blestela. Njen vokal je bil zagotovo najboljši vokal tistega večera." Dodala je, da se ji je to v spomin vtisnilo precej bolj kot sama podelitev. "Morda zato, ker sem tudi sama glasbenica."

Hkrati pa je počaščena, da je bila na letošnji podelitvi nagrad sploh nominirana. "Obe s Pink sva stari 35 let ali več. To dokazuje, da sva se dokazali in sva za sceno še vedno relevantni. Sploh za ženske je to zelo pomembno, saj lahko vsak pri sebi v glavi zelo hitro prešteje, koliko glasbenic se dejansko vrti po radijskih postajah."

