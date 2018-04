Kevina Spaceyja zaradi spolnih obtožb preiskujejo tudi v ZDA

Anthonyja Rappa naj bi zapeljeval, ko je imel Rapp le 14 let

Tožilci v Los Angelesu ponovno proučujejo obtožbe o spolnem napadu hollywoodskega igralca Kevina Spaceyja iz leta 1992. Poleg tega proti dvakratnemu oskarjevcu tudi v Londonu potekajo trije procesi.



V domnevnem spolnem napadu v Los Angelesu naj bi Spacey nadlegoval odraslega moškega. Kot so še sporočili z losangeleške policije, so primer ponovno odprli decembra lani, pet mesecev po tem, ko so Spaceyja zaradi več obtožb o spolnem nadlegovanju odpustili iz zasedbe nadaljevanke Hiša iz kart, ki je bila velika uspešnica.

Igralčeva predstavnica novih obtožb ni komentirala. Vprašanje pa je, ali bo primer prišel na sodišče, saj ima zvezna država Kalifornija zakon, po katerem preganjanje spolnih prestopkov po desetih letih zastara.

Opravičil se je

Škandal v zvezi s Kevinom Spaceyjem je izbruhnil lani, ko se je javilo okoli 30 moških in trdilo, da so bili žrtve spolnega nadlegovanja in napadov do zdaj enega najuglednejših hollywoodskih igralcev. Prvi je "fronto" proti 58-letnemu zvezdniku odprl igralec Anthony Rapp, ki je dejal, da ga je Spacey skušal zapeljati že leta 1986, ko je imel sam le 14 let.

Spacey se je za vse svoje neprimerno obnašanje v preteklosti opravičil, na vsa konkretna vprašanja pa ni ponudil odgovorov. Nanj so se spravili tudi zagovorniki pravic istospolnih, saj je šele z omenjenimi škandali prišla na dan njegova istospolna usmerjenost, kar je po njihovem mnenju vrglo slabo luč na vso skupnost.

Igralca so zaradi obtožb izbrisali tudi iz že posnetih prizorov v filmu All the Money in the World, namesto njega je njegovo vlogo prevzel Christopher Plummer. Oglasili so se tudi iz londonskega gledališča Old Vic, v katerem je Spacey 12 let opravljal nalogo umetniškega direktorja. Dejali so, da so med letoma 1995 in 2013 prejeli 20 obtožb o njegovem neprimernem obnašanju oziroma spolnem nadlegovanju.

