Kimye: Bo tretji otrok blagodejen za odnos med North in Saintom?

Resničnostna zvezdnica odkrito o družinskih težavah

7. september 2017 ob 09:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Že sredi poletja je zakrožila novica, da sta Kim in Kanye najela nadomestno mater, ki naj bi uspešno zanosila, zdaj pa je potrjeno, da je na poti njun tretji otrok: North in Saint bosta predvidoma januarja dobila sestrico.

Kot je znano, je resničnostna zvezdnica v obeh nosečnostih trpela za dokaj redkim, a nevarnim pojavom, imenovanim placenta accreta, ki je lahko za porodnico celo usodno - gre za bolezensko obliko ugnezditve posteljice, ki se zaraste pregloboko v maternično steno, kar lahko proti koncu nosečnosti povzroči hude krvavitve in bolečine -, zato sta se po nasvetu zdravnikov s soprogom odločila za najeto pomoč pri širjenju svojega "klana".

Kim je, tudi v družinskem šovu V koraku s Kardashianovimi, že večkrat spregovorila o tem, da si želi imeti več otrok - sama ima dve sestri in brata ter dve polsestri, vseh šest je rodila njena mama Kris Jenner, tudi Kimina starejša sestra Kourtney ima tri otroke in je v preteklosti izjavila, da bi jih imela še več. "Ničesar si ne želim bolj kot razširiti družino in vedeti, da imam doma svoj svet, varno zatočišče. In če se iz nekega razloga zgodi, da bom ta planet zapustila prej, kot bi si želela, bodo imeli moji otroci svoj podporni sistem, vedela bom, da bo z njimi vse v redu, če me ni," je nekoč v omenjeni resničnostni sagi izjavila Kim.

"North bratca ne mara"

Žal pa se njena prva dva potomca ne razumeta tako, kot bi si njuna mama želela, je Kim pred kratkim potarnala v pogovorni oddaji Ryana Seacresta in Kelly Ripe, priznala je, da med North in Saintom vsaj za zdaj ni takšne vezi, kot obstaja med njo in sestrama. "Zelo drugače je. Morda zato, ker je ona starejša sestra. Ne vem, kaj je narobe. Mislila sem, da je samo začasno obdobje, a bratca ne mara." Občinstvo se je zasmejalo, a Kim je nadaljevala v resnem tonu. "Zelo težko mi je. Mislila sem, da jo bo po nekaj mesecih minilo, bila je zelo ljubosumna, ko sem dojila. A to obdobje kar noče miniti."

Ameriški mediji so resničnostno zvezdnico pohvalili zaradi odkritega govorjenja o temi, ki povzroča sive lase mnogim staršem, saj, čeprav velja, da se starejši otroci v nekaj mesecih navadijo na novega člana, v vseh primerih ni tako in težave lahko trajajo leta, kot pri tej slavni družini: Saint West je star skoraj dve leti, North pa je poleti upihnila štiri svečke. Psihologi so Kimine težave komentirali z besedami, da bo morda tretji otrok pozitivno vplival na odnos med malčkoma, saj se bo dinamika družine s prihodom dojenčka spremenila.

A. K.