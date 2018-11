Komu je podobna figura Idrisa Elbe? Zagotovo ne Idrisu Elbi.

Figura je deležna številnih kritik

18. november 2018 ob 17:40

London - MMC RTV SLO

Idrisa Elbo je revija People letos razglasila za najprivlačnejšega moškega, zdaj pa je britansko podjetje Emperis v igralčevi prepoznavnosti in priljubljenosti videlo dobro poslovno priložnost. Izdelali so lutko po njegovi podobi, ki pa je sprožila val posmeha.

Podjetje sicer prodaja le ročno izdelane lutke, na svoji spletni strani pa navajajo, da je figura britanskega igralca na prodaj za 963 evrov. Figura vitke postave je visoka 43 centimetrov, oblečena pa je v modni jopič in kavbojke.

Težava je v tem, da lutka ni podobna igralcu, po podobi katerega je nastala. Čeprav se lahko Idris Elba pohvali z lepim številom las, figura nima pričeske. Oboževalce so zmotile tudi nenavadne obrvi, ki delajo figuro zlohotno, prav tako pa je telo Elbe iz mesa in krvi veliko bolj mišičasto kot telo figure.

Prav tako si oboževalci na družbenih omrežjih dajejo veliko opravka s tem, komu je lutka dejansko podobna. Prvi so prepričani, da še najbolj spominja na voditelja pogovornih oddaj Montella Williamsa ali igralca Romanyja Malca, drugi pa pravijo, da je podobna nepridipravu Jafarju iz animiranega filma Aladin.

Zvezdnik Idris Elba, ki je zaslovel v HBO-jevi seriji The Wire, zvezdniški status pa potrdil kot Heimdall v Marvelovi franšizi Thor, je bil kar nekaj časa tudi v igri za novega Jamesa Bonda. Ko je letos dobil klic uredništva revije People, da so ga izbrali za najpostavnejšega moškega na planetu, je v smehu dejal: "Najprej sem pomislil: 'Kaj? Ne, resno?' Nato sem stopil pred ogledalo in se temeljito ogledal. Rekel sem si: 'Da, danes si pa res precej privlačen.' Resno – bil sem vesel. Bilo je prijetno presenečenje, naziv mi bo vsekakor dvignil ego."

This Idris Elba doll looks like Romany Malco Jr. from Weeds. pic.twitter.com/7BAVp07ZUP — Ian Rage (@IanofRage) November 13, 2018

Idris Elba doll?! More like Romany Malco pic.twitter.com/84ZBkqO2gs — bmwgirl85 (@bmwgirl85) November 13, 2018

K. Ši.