Konec ugibanj o nosečnosti: Kylie Jenner je rodila

Ob novici objavila 11-minutni video o svoji izkušnji

5. februar 2018 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po mesecih ugibanj je zvezdnica resničnostnih šovov Kylie Jenner, mlajša predstavnica klana Kardashian, potrdila, da je postala mama. 1. februarja je povila hčerko.

Kylie je novico o rojstvu hčerke, katere ime še ni znano, objavila na profilu na Instagramu in se ob tem opravičila oboževalcem, ker jih je puščala v nevednosti: "Žal mi je, da sem vas pustila tavati v temi toliko časa. Razumem, da ste vajeni biti ob meni na moji poti, a za nosečnost sem se odločila, da je ne bom delila s svetom. Vedela sem, da se moram na to življenjsko vlogo pripraviti kar se da pozitivno, brez stresa in zdravo. Nisem načrtovala plačanih objav, saj sem vedela, da bo moj otrok občutil vsak stres in vsako čustvo, zato sem se odločila to storiti zase in za našo srečo."

Nosečnost je opisala kot najlepšo in najbolj popolno izkušnjo, kar jih je doživela v življenju. "In dejansko jo bom pogrešala," je še nadaljevala v zapisu na Instagramu in dodala, da še "nikoli ni občutila ljubezni in sreče, da bi lahko kar počila."

Deklica je ob rojstvu tehtala 3,8 kilograma in je na svet prijokala ob 4.43 po lokalnem času. Kot je poročal tabloidni spletni portal TMZ, je Kylie rodila v losangeleški porodnišnici Cedars-Sinai - tam, kjer sta svoje otroke povili tudi Kim in Kourtney. Tam se je rodila tudi hčerka njenega polbrata Roba Dream.

20-letnica je ob objavi novice z oboževalci delila tudi 11-minutni video o svoji nosečniški izkušnji, ki jo je delila s svojim partnerjem, 25-letnim raperjem Travisom Scottom. Čustveni videoposnetek je naslovila: "Za najino hčerko". Na njem je pokazala svojo hčerko, hkrati pa so kamere ujele v objektiv tudi hčerko Kim in Kanyeja West Chicago.

Potem ko je Kylie sporočila veliko novico, je Khloe objavila njuno skupno fotografijo, na kateri razkazujeta nosečniška trebuščka, in zapisala: "Čestitke, draga moja Kylie! Kako magično popotovanje je bilo to! Pogrešala ga bom. Nikoli si ne bi mislila, da bova v tem skupaj, ampak ravno zato je bilo to tako posebno. Bog je čudovit! Ves čas je imel svoj posebni načrt."

Redkobesedna Kylie in Scott

Govorice o nosečnosti polsestre razvpite Kim Kardashian so se pojavile lansko jesen, toda ta jih ni nikoli javno komentirala. Temi se je podobno izognil tudi Scott. "Nočem govoriti o tem. Vse so samo ugibanja, pustimo ljudem, da se sprašujejo," je dejal pred časom za revijo Billboard.

Po septembru lani se zvezdnica z izjemo redkih družinskih obveznosti ni več pojavljala v javnosti. Izjema je tudi najnovejša kampanja za spodnje perilo Calvina Kleina, za katero se je fotografirala s Kim, Kourtney, Khloe in Kendall. S sestrami so fotografirane v spodnjem perilu, ona pa je edina, ki je ima telo skoraj v celoti zakrito, kar je bil še en znak, ki so ga mnogi vzeli za potrditev nosečnosti.

Sodeč po intervjujih iz preteklosti, si Kylie želi veliko družino, vendar pa je ni načrtovala tako zgodaj. "Ko pogledam v daljno prihodnost in se odločim za otroke, moram imeti milijon deklic. Čez deset let - leta 2025 - upam, da bom imela otroka."

K. K.