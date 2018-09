Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krasinski in Bluntova sta našla srečo v ljubezni in uspeh v karieri. Foto: Reuters Sorodne novice Filmska recenzija: Tiho mesto Emily Blunt in John Krasinski pričakujeta drugega otroka Dodaj v

Krasinski zaradi družine vsak konec tedna letel iz Montreala v London

Par sta že deset let

5. september 2018 ob 09:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec John Krasinski je med snemanjem nadaljevanke v Montrealu vsak konec tedna poletel skoraj 10.000 kilometrov do Londona in nazaj, da je bil lahko skupaj z ženo Emily Blunt in njunima hčerkama.

Krasinski in Bluntova veljata za enega najtrdnejših igralskih parov. Par sta postala novembra leta 2008, dve leti pozneje sta se ob italijanskem jezeru Como poročila, leta 2014 in 2016 pa sta se jima rodili hčerki Hazel in Violet.

Čeprav imata oba izredno uspešni filmski karieri - revija Time je 38-letnega Krasinskega letos uvrstila celo med sto najvplivnejših ljudi na svetu -, se trudita usklajevati tudi družinsko življenje. Krasinski je v pogovoru za revijo People dejal, da je kar nekaj časa vsak konec tedna z letalom premagal 9.600 kilometrov med Montrealom in Londonom in nazaj do Montreala. Sam je namreč v Kanadi snemal Amazonovo serijo Jack Ryan, Emily pa v britanski prestolnici film Mary Poppins.

"Družina je zame prva, o tem ni debate. Zaradi žene in hčerk sem vsak konec tedna odletel v London. V soboto sem vstal ob 5.00 zjutraj in odhitel na letališče, vračal pa sem se v nedeljo zvečer," je dejal Krasinski, ki je dodal, da družina živi v Londonu. "Zdelo se nama je pametno, da sta hčerki tam, kjer največ časa preživi njuna mama, sam pa prihajam v naše domovanje, kolikor pogosto lahko."

Skupaj tudi na filmskem platnu

A v isti sapi je dodal, da so neprestana potovanja "brutalna". "Res se ne morem pritoževati nad svojim življenjem in svojim poslom. Srečen sem, da lahko počnem, kar počnem. A če bi moral izbrati eno negativno stvar igralskega poklica, je to nedvomno pogosta odsotnost od otrok. A verjetno je tako tudi v drugih poklicih, zato se ne smem preveč pritoževati," je še dodal igralec, ki je nedavno režiral in zaigral v grozljivki Tiho mesto, v katerem sta zaigrala prav z Bluntovo.

Tudi med snemanjem filma sta se zakonca odlično razumela. "Vse Emilyjine ideje so bile zelo pametne. Tako je bila samozavestna, skrbna in ves čas me je podpirala. To je bilo moje najboljše filmsko sodelovanje do zdaj," jo je pohvalil Američan.

A. P. J.