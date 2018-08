Kremelj za posebnega odposlanca izbral Stevena Seagala

Skrbel bo za humanitarno področje

5. avgust 2018 ob 08:22

Moskva - MMC RTV SLO

Steven Seagal, zvezdnik akcijskih filmov, v zadnjih letih pa tudi glasbenik, je od ruskega zunanjega ministrstva dobil prav posebno nalogo.

Rusija je 66-letnega Seagala imenovala za posebnega humanitarnega odposlanca. Rusko ministrstvo za zunanje zadeve od njega pričakuje, da bo igralec "izboljšal odnose med Rusijo in ZDA na humanitarnem področju, vključno s sodelovanjem na področju kulture, umetnosti in mladinskih izmenjav." Seagal bo delo po pisanju The Guardiana opravljal prostovoljno in zanj ne bo plačan.

Seagalova naklonjenost Rusiji ni nobena skrivnost, saj že več let že več let prijateljuje z ruskim predsednikom. Njega je po priključitvi Krima Rusiji leta 2014 označil za enega največjih živečih svetovnih voditeljev in na polotoku celo nastopil s svojo skupino Steven Seagal blues band za proruske separatiste.

Leta 2016 dobil rusko državljanstvo

Zvezdnik filmov Oblegani in Aljaska v plamenih si je več let želel rusko državljanstvo, leta 2016 pa se mu je želja uresničila. Kremeljski predstavnik za javnost Dimitrij Peskov je takrat pojasnil, da je Seagal "znan po svoji ljubezni do Rusije, česar ni nikdar skrival. Hkrati pa je precej znan igralec, kar je bil razlog, da mu odobrimo državljanstvo Ruske federacije."

Ukrajinske oblasti so Seagalu po pridobitvi ruskega državljanstva sicer za pet let prepovedale vstop v državo, češ da predstavlja grožnjo nacionalni varnosti.

Segal, ki ima poleg ameriškega in ruskega še srbsko državljanstvo, ni edini slavni, ki mu je prijateljstvo s Putinom prineslo državljanstvo. Pred njim so državljanstvo dobili že francoski igralec Gerard Depardieu, ameriški boksar Roy Jones mlajši in borec mešanih borilnih veščin Jeff Monson.

Sa. J.