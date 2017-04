Letalska uprava Harrisonu Fordu pogledala skozi prste: Ni potrebe po kazni

"Ni potrebe pa kakršnih koli ukrepih"

4. april 2017 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Veteranski igralec Harrison Ford, ki se je februarja za las izognil nesreči med pristajanjem svojega enomotornega letala, jo je odnesel brez kazni - pristojni so namreč odločili, da za to ni potrebe.

Fordov odvetnik Stephen Hofer je za tiskovno agencijo AP pojasnil, da se je Zvezna uprava za letalstvo (Federal Aviation Administration - FAA) odločila, da ni potrebeza po kakršni koli kazni, kar pomeni, da bo 74-letni igralec lahko še naprej upravljal letala brez omejitev.

"FAA je opravila podrobno preiskavo dogodka, vključno z intervjujem z g. Fordom, in sklenila, da ni potrebe po kakršnih koli ukrepih," je zapisal Hofer. Da je preiskava končana, so AP-ju potrdili tudi na upravi za letalstvo, ob tem pa poudarili, da konkretnih primerov ne komentirajo. Igralčev zastopnik je sicer ponovil, da je Harrison Ford pilot z 20 leti izkušenj, opravljenih ima več kot 5000 ur letenja in do zdaj ni nikoli imel kakšnih koli težav z upravo za letalstvo.

"Jaz sem tisti tepček"

Na valentinovo je, kot smo poročali, Ford pristajal na letališču Johna Wayna blizu Santa Ane v Kaliforniji, tik pred pristankom pa pod seboj opazil potniško letalo Boeing 737, ki se je ravno pripravljalo na vzlet. Zmedeni igralec je nekaj minut pozneje pristal na dovozni poti za taksije, nato pa kontrolorju letenja sporočil: "Jaz sem tisti tepček, ki je pristal na dovozni poti." Kot je razvidno iz posnetkov pogovora, ki so ob preiskavi dogodka pricurljali v javnost, je nato igralec kontrolorju pojasnil, da sta ga zmedla drugo letalo v zraku in turbulenca, ki jo je ob pristajanju sprožilo še eno bližnje letalo.

Strokovnjak za letalsko varnost in nekdanji preiskovalec FAA-ja, Alan Diehl, je za AP odločitev uprave za letalstvo označil za sprejemljivo, saj "so inšpektorji verjetno ocenili, da je bila napaka razumljiva", poleg tega pa so načeloma naklonjeni ljudem, ki hitro priznajo, da so storili napako - kot je to storil Ford.

Izkušen pilot, a nesreča ne počiva

Harrison Ford je sicer znan letalski navdušenec - med drugim zbira starodobna lahka letala - in zelo izkušen pilot, a se je v zadnjih dveh desetletjih že večkrat za las izognil tragediji. Leta 1999 je zasilno pristal s helikopterjem v kalifornijskem okrožju Ventura, medtem ko se je še uril z učiteljem letenja, leto pozneje je zasilno pristal v Nebraski, pri čemer je krilo njegovega letala zadelo ob pristajalno stezo in se poškodovalo. Sam jo je, pa tudi njegovi potniki, odnesel brez poškodb.

Najbolj svež pa je dogodek iz marca leta 2015, pri katerem je zasilno pristal na igrišču za golf v Kaliforniji, potem ko mu je na starodobnem letalu odpovedal motor. Takrat se je resno poškodoval, zlomil si je roko in izgubil spomin, so ga pa pohvalili za dobro ukrepanje in za to, da se mu je uspelo izogniti bližnjim gosto poseljenim območjem.

