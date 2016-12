"Leto 2016, prste stran od Betty White!" Grk zbira denar, da bi šel zaščitit igralko

Stal bi pred njenim vrati, če bi ga hotela

28. december 2016

Los Angeles

Leto, ki se izteka, slavnim ni prizanašalo, zato se je neki moški iz Južne Karoline odločil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da ohrani živo vsaj legendarno Betty White.

Včeraj je črni seznam tistih, ki so se poslovili v letu 2016, dopolnila še ameriška igralka Carrie Fisher, ki je zaslovela kot princesa Leia v kultni originalni trilogiji Vojne zvezd. Božič je vzel Georgea Michaela in 64 članov znamenitega ruskega orkestra Rdeče armade, odšli so tudi David Bowie, Prince in Leonard Cohen.

Demetriosa Hrysikosa iz Spartanburga je to tako zaskrbelo, da je na spletni platformi za množično financiranje GoFundMe postavil oglas za zbiranje donacij z naslovom Pomagajte Betty White obvarovati pred letom 2016.

Straža do 1. januarja

"Če se bo strinjala, bom odletel kamor koli, kjer bo, in jo varoval do 1. januarja 2017," je zapisal o 94-letni igralki, ki so jo slovenski gledalci vzljubili v seriji Zlata dekleta, v zadnjih letih pa jih zabava kot Elka v Norišnici v Clevelandu.

"Če pa morda pred svojimi vrati ne bo hotela grškega stražarja, bo šel ves denar gledališču v Spartanburgu, da bomo tako pomagali oblikovati nove zvezde odra in ekrana, ki bodo nasledili legende, ki so se letos poslovile," je zapisal Hrysikos, ki si je zadal cilj, da bo zbral 2000 dolarjev.

228 donatorjev v 21 urah pa je to številko že preseglo - trenutno je ta 2481 dolarjev.

T. H.