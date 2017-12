Liam in Noel Gallagher končno zakopala bojno sekiro. Tokrat za vedno?

Sprava desetletja v svetu glasbe

20. december 2017 ob 18:19

London - MMC RTV SLO

"Spet sva v dobrih odnosih," je tvitnil 45-letni Liam Gallagher o odnosu s svojim pet let starejšim bratom Noelom in tako potrdil, da se je njun dolgoletni spor (vsaj začasno) končal.

Brata Gallagher sta po skoraj desetletju medsebojnih obračunov, ki jih nikakor nista skrivala pred javnostjo, le našla skupni jezik. Roko sprave je ponudil starejši brat, ki je z Liamom vzpostavil stik pred začetkom praznikov.

"Rad bi zaželel vesel božič ekipi NG. Za mano je lepo leto. Hvala za vse. Veselim se že, da vas jutri vidim," je tvitnil Liam. Njuni oboževalci - predvsem pa nostalgiki po dobrih starih časih, ko sta brata polnila dvorane z njuno skupino Oasis, so takoj začeli z ugibanji, ali kratica NG res opisuje Noela. Liam je nato potrdil veselo novico na Twitterju, ko je zapisal: "On je prvi ponudil roko. Svet sva v dobrih odnosih."

Lani je Liam priznal, da pogreša svojega brata in da sovraži nastopati brez njega. "Ne želim ostati solist. Nočem nadaljevati sam - nisem kitarist ali profiliran avtor. Pogrešam brata, kakršen je bil včasih, in pogrešam prepevanje tistih čudovitih skladb, ki sva jih naredila," je dejal mlajši izmed bratov Gallagher v pogovoru za revijo Fault.

Le teden dni po tej izjavi je za Sunday Mirror potrdil svoje besede: "Upam, da nama ne uspe. Ne samo zaradi Oasis, ampak zaradi najine bratske vezi. Kar je dovolj, je dovolj."

Manchestrska zasedba Oasis, ki sta jo ustanovila brata Liam in Noel Gallagher, je zaslovela sredi 90. let prejšnjega stoletja, njihov prelomni album, naslovljen Definitely Maybe, je bil takrat najhitreje prodajani prvenec vseh časov na Otoku, Liam pa je zaradi svojega arogantnega obnašanja in domnevno razuzdanega življenjskega sloga hitro postal stalnica v tabloidih. Njegov odnos do Noela je bil vedno buren, oba skupaj pa sta se zarotila proti rivalski zasedbi Blur (katere vodja je v prvem citatu omenjeni Albarn) in razvila se je prava "britpop bitka".

Leta 2009 so nesoglasja med bratoma dosegla kritično točko in brata Gallagher sta šla vsak svojo pot, Liam je s preostalimi člani Oasis nadaljeval delo v skupini Beady Eye (tudi ta je leta 2014 razpadla), Noel pa je ustanovil zasedbo Noel Gallagher's High Flying Birds.

K. K.