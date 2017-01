Ločitev Brada in Angeline ne bo javna - razsojal bo zasebni sodnik

Podrobnosti ločitve želita ohraniti zase

10. januar 2017 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Igralca Angelina Jolie in Brad Pitt bosta v uradnem ločitvenem procesu uporabila zasebnega sodnika, da bi se tako izognila postopku na očeh javnosti.

Najbolj razvpit zvezdniški par, ki je septembra lani presenetil z novico, da sta se odločila končati zakon, je v skupni izjavi za javnost pojasnil, da želita na ta način zaščititi zasebnost svoje družine, predvsem otrok, zato nameravata vse postopke, dokumente in odločitve v ločitvenem postopku skriti pred radovednimi očmi.

Brad in Angelina sta tako prvič v zadnjih tednih zatrobila v isti rog, saj se je njuno umazano perilo z "navadnega" sodišča že večkrat znašlo v javnosti. Na začetku decembra je sodnik Pittu zavrnil prošnjo po izrednem zaslišanju, s katerim je skušal zapečatiti ločitvene papirje. Tabor Joliejeve je zaslišanju oporekal in Pitta obtožil, da njegova prošnja ni nič več kot poskus, da bi zaščitil samega sebe, ne pa mladoletnih otrok.



Tabloidi prišli do sodnih dokumentov

Zatem je 53-letni igralec na sodišču vložil dodatne dokumente v svojih prizadevanjih, da bi podrobnosti ločitve od Joliejeve ostale zaprte za javnost, do njih pa so se hitro dokopali tudi tabloidi.

Poročali so, da v dokumentih Pitt navaja, da je Joliejeva "odločena ignorirati celo že dogovorjena merila glede najboljših interesov otrok". Pitt Joliejevo obtožuje, da "nima nobenega samoregulacijskega mehanizma", saj da je medijem prek sodnih dokumentov posredovala kočljive podrobnosti njunega dogovora glede skrbništva - vključno z imeni terapevtov, ki delajo z družino. Kot dokaz je izpostavil ponovno objavo dokumentov, ki vsebujejo zasebne podatke: "Čeprav jih je pred tem že objavila, je to zdaj storila še enkrat."

Prednosti zasebnega sodnika

Zdaj sta se očitno vendarle strinjala, da tako ne gre več naprej, in se odločila, da bosta angažirala zasebnega sodnika. Tovrstno prakso slavni in bogati v ZDA pogosto izvajajo, saj ima številne prednosti – poleg zagotovljene zasebnosti tudi krajša čakalne dobe za zaslišanja in obravnave in zmanjšuje visoke sodne stroške dolgotrajnih procesov.

Ne gre pa tega zamenjevati z mediacijo – tam obe strani sodelujeta z mediatorjem, ki posreduje med obema in si prizadeva, da bi našli skupno rešitev, s katero bosta zadovoljni obe strani. Zasebni sodnik posluša obe strani in jih sicer poskuša spodbuditi k dogovoru, a če tega ni, s svojo avtoriteto tako kot običajni javni sodnik sam odloči, komu bo dal prav.

Angelina Jolie je ob vlogi za ločitev zahtevala skrbništvo nad njunimi šestimi otroki, zahtevek pa podkrepila z navedbami, da ima njen odtujeni soprog težave s substancami in nadzorovanjem jeze. Pitt je nato prosil za deljeno skrbništvo, zakonca se trenutno držita neuradnega začasnega dogovora o skrbništvu, o katerem sta se dogovorila oktobra. Po tem dogovoru ima fizično skrbništvo nad otroki Joliejeva, Pittu pa so odobrili zgolj nadzorovane obiske.

Komu in kakšno skrbništvo nad otroki?

Anonimna oseba je lani namreč prijavila Pitta zaradi incidenta na zasebnem letalu zvezdniške družine, zato se je vpletla tudi socialna služba.

Igralec naj bi na poletu iz Francije v Los Angeles pregloboko pogledal v kozarec, se sprl z Joliejevo, vmes pa je posegel njun najstarejši, posvojeni sin Maddox (15), ki ga je Angelina kot sedemmesečnega dojenčka posvojila, še preden je bila v razmerju z Bradom, nato naj bi med obema predstavnikoma moškega spola prišlo do "incidenta".

Pitt je vztrajal, da fanta ni udaril, je pa priznal, da je bil med prepirom okajen. Prav ta incident na letalu naj bi bil povod za ločitev, ki se je sicer po navedbah znancev zakoncev napovedovala že kar nekaj časa.



Pitt in Joliejeva sta se intimno zbližala na snemanju filma Gospod in gospa Smith leta 2005, ko je bil on še poročen z Jennifer Aniston. Po desetletju zveze sta nato stopila tudi pred oltar, po dveh letih zakona pa je je Angelina odločila končati skupno pot in vložila zahtevek za ločitev.

T. H.