"Louis C. K. naju je vprašal, ali lahko pred nama masturbira in to tudi storil"

Odpovedali premiero novega filma

10. november 2017 ob 19:02

New York - MMC RTV SLO

Kot zadnjega spolnega nadlegovanja obtožujejo Louisa C. K., znanega predvsem po vlogi v seriji Louie. Za časnik The New York Times je o svojih izkušnjah spregovorilo pet žensk, zaradi obtožb pa so že odpovedali premiero njegovega zadnjega filma.

Igralki Dana Min Goodman in Julia Wolov sta pojasnili, da ju je Louis leta 2002 povabil v hotelsko sobo in ju, ko si še niti zimskega plašča nista uspeli sleči, vprašal, ali lahko iz hlač potegne penis. Poudarjata, da sta bili sprva mnenja, da gre zgolj za neslano šalo, a še preden sta se zavedeli, je bil komik že brez oblačil in je pred njima masturbiral. "Res je to naredil. Slekel si je vsa oblačila in začel masturbirati."

Podobno so dejale tudi ostale tri ženske - da je v njihovi prisotnosti masturbiral, to počel, ko se je z njimi pogovarjal po telefonu, oziroma vprašal, ali bi lahko masturbiral v njihovi družbi.

Posledično je HBO odpovedal njegov nastop v oddaji Night of Too Many Stars, njegove starejše pa so že umaknili iz vsebin na zahtevo. Producenti njegovega najnovejšega filma I Love You, Daddy (Rada te imam, očka) so sprva umaknili datum premiere, ki je bila sicer napovedana za 17. november, potem pa potrdili, da filma ne bodo izdali. "Odločili smo se, da premiere in ostalih predvajanj filma ne bo," poroča BBC.



Komik je film režiral in zanj napisal scenarij, v njem pa igra uspešnega televizijskega producenta in scenarista, ki se sooča s tem, da je njegovo 17-letno hčer osvojil 68-letni producent, za katerega se govori, da naj bi bil pedofil.

Ravno tako so odpovedali njegov nastop v The Late Showu s Stephenom Colbertom, Netflix pa je odpovedal načrte, ki so jih imeli glede snemanja celovečerne stand up oddaje. "Obtožbe žensk so nas prepričale v to, da snemanja ne bo, ker se nam njegovo obnašanje zdi grozljivo."

Njegov predstavnik za odnose z javnostmi je za People potrdil, da se bo Louis na obtožbe odzval v prihodnjih dneh v obliki pisne izjave.

Sicer pa People poroča tudi, da je Louis leta 2011 v oddaji Grega Gutfelda že govoril o masturbiranju. Gutfeld se je pošalil, da je Louis zelo znan po tem in se s tem celo hvalil, na kar je komik odgovoril, da je to popolnoma poštena izjava. "Všeč mi je. Preprosto je, zabavno in nikomur ne škodi."

P. B.