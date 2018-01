Maisie Williams: Hollywood je plehka industrija

Igralka o visokih lepotnih standardih, ki veljajo v Hollywoodu

27. januar 2018 ob 09:14

London - MMC RTV SLO

Zvezdnica priljubljene televizijske serije Igra prestolov Maisie Williams je Hollywood označila za "plehko industrijo", v kateri pogosto prejema stereotipne vloge, ki temeljijo na njenem videzu.

20-letnica, ki v omenjeni seriji upodablja lik Arye Stark - mladega dekleta, ki postane morilka - je v pogovoru za časnik Irish Times povedala, da je ugotovila, za katere vloge je primerna in katere ni. Merila za to so lepotni standardi, ki veljajo v Hollywoodu. Ti so pogosto visoki, pogosto neuresničljivi. "Šele zdaj se začenjam zavedati, da so mi nekatere vloge dosegljive zgolj zaradi mojega videza - in to je tudi razlog, zakaj druge niso. To je zelo plehka industrija," je dejala Williamsova.

Igralka meni, da je skrajni čas za drugačne lepotne ideale in predvsem, da se začne na malih zaslonih prikazovati različne vrste lepote. "Nisem videti kot nekdo, ki bi mu dali vloge, ki izžarevajo - no - spolno poželenje. Ne me razumeti narobe - obožujem prve dame Hollywooda. Rada gledam čudovite ženske, ob katerih mi pade čeljust. Toda mislim, da je žalostno, kako lahko na malih zaslonih vidiš samo eno vrsto lepote," je dodala.

Williamsova se je igralskemu ansamblu priključila, ko je štela zgolj dvanajst let. Odraščanje pred milijoni gledalcev ni bilo vedno najlažje delo. Zaradi prilagajanja urnikom snemanja je zapustila šolski sistem in se šolala s pomočjo zasebnih učiteljev. Ko se je začela leta 2015 sestajati s svojim fantom Olliejem Jacksonom, ki ga je spoznala v šoli, se je spoprijela s ščitenjem svoje zasebnosti pred javnostjo.

Čeprav se Igra prestolov s svojo zadnjo sezono vrača na male zaslone šele naslednje leto, igralska ekipa ne počiva, saj se pripravljajo na snemanje še zadnjih epizod. Po zadnji epizodi se bo Williamsova poslovila tako od soigralcev kot od Irske, kjer je zadnja leta na snemalnih prizoriščih preživela največ svojega časa. "Res bi si morala omisliti hišo na Irskem. Še se bom vračal. Obožujem Dublin. Veliko časa sem preživela na irskem podeželju. Še posebej mi je všeč Belfast," je o razlogih, da se še vrne na Irsko, spregovorila Williamsova.

