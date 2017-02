Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 18 glasov Ocenite to novico! Madonna ima že štiri otroke. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Malavijsko sodišče Madonni odobrilo posvojitev dvojčic

Pevka ima štiri otroke

7. februar 2017 ob 13:44

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Malavijsko vrhovno sodišče je kraljici popa Madonni odobrilo posvojitev štiriletnih dvojčic, je povedal predstavnik tamkajšnjega pravosodja Mllenga Mvula.

Kot je povedal za agencijo Reuters, je vrhovno sodišče dalo zeleno luč – Madonna oziroma njeni odvetniki lahko zdaj nadaljujejo postopek posvojitve. Kot je dodal Malavijec, je Madonna veselo novico izvedela v živo, saj je bila prisotna v sodni dvorani.

Mvulla je medijem januarja prvi razkril, da je Madonna vložila postopek za posvojitev še dveh otrok iz Malavija. A je navedbe pevkin predstavnik zanikal z besedami, da se tam mudi "zaradi obiska otroške bolnišnice v mestu Blantyre in drugega dela v zvezi z organizacijo Raising Malawi". A morebiti se je tako želela le izogniti medijskemu pritisku in bo zdaj, ko je sodišče odobrilo posvojitev, tudi javno priznala, da se bo njena družina kmalu povečala.

58-letna pevka ima že štiri otroke – dva posvojena otroka iz Malavija, Davida Bando in Mercy James, in dva biološka otroka – Lourdes in Rocca. Po poročanju The Mirrorja se bosta Madoninin otrokom pridružili štiriletni dvojčici Esther in Stella.

Madonna je sicer leta 2006 ustanovila dobrodelno organizacijo Raising Malawi. Organizacija pomaga osirotelim in ranljivim otrokom v Malaviju. Financirati je pomagala tudi nekaj tamkajšnjih šol in bolnišnic.

