Malin Akerman se je poročila s prijateljem sestrinega fanta

40-letna švedsko-kanadska igralka Malin Akerman se je v soboto drugič poročila – v mehiškem letovišču Tulum je zvestobo obljubila britanskemu igralcu Jacku Donnellyju.

Poročni obred je potekal v družbi njunih sorodnikov in prijateljev. Zaročila sta se oktobra lani, ko je plavolasa zvezdnica na Instagramu zapisala, da je "rekla da prijaznemu in ljubečemu moškemu". "Očitno ga bova za nekaj časa obdržala," je šaljivo zapisala in s tem mislila, da se je Jack usidral tudi v srce njenega petletnega sina Sebastiana, ki se je rodil v zakonu Malin in njenega nekdanjega moža, bobnarja skupine The Petalstones Roberta Zinconeja.

Paparaci so Malin in osem let mlajšega Jacka prvič zalotili med izmenjevanjem nežnosti lani marca na počitnicah v Portoriku, a pred tem sta se poznala že vrsto let. "Jack je bil prijatelj od sestrinega fanta, a vedno sva bila le kolega. Ko sem ga po letu in pol spet zagledala, pa sem samo strmela vanj in se vprašala: 'Uau, ali je bil vedno tako luštkan?'" je dejala igralka v nekem intervjuju in dodala, da je bila še bolj prepričana o njuni zvezi, ko je navdušenje nad Jackom pokazal tudi njen sin Sebastian.

"Skušala sem štiriletniku razložiti, kaj pomenita zaroka in poroka in ko me je nehal poslušati, je začel skakati po kavču in kričati: 'Juhu, poročili se bomo!'"

Malin je bila sicer rojena v Stockholmu, pri dveh letih pa se je preselila v Kanado. Med njene najbolj znane filme sodijo Odklop, Počitnice za odrasle, Rock za vse čase, Watchmen, Romance med prijatelji, Sedem dni skomin in Vedno priča, nikoli nevesta.

