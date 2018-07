Maradona končno nadel zaročni prstan 28 let mlajši Rocio

Burno razmerje bo na koncu, kot je videti, le okronano s poroko

28. julij 2018 ob 09:03

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Argentinska nogometna legenda, Diego Maradona, je na poti v nov zakon. Po šestih letih burne zveze je le nadel zaročni prstan Rocio Olivi.

Svojo izbranko naj bi nogometni virtuoz presenetil na njen 28. rojstni dan, pika na i rojstnodnevne zabave v Buenos Airesu je bil prav trenutek, ko je Maradona Rocio zaprosil za roko pred 45 gosti. Rocio je diamantni prstan sprejela. "Moje želje za danes in za vedno so, da bom srečna z Diegom," je povedala slavljenka.

57-letni Diego in 29 let mlajša Rocio sta se začela videvati leta 2012, dve leti pozneje je Diego sicer zaprosil Rocio za roko, a prstana ji takrat ni nadel. Sledila so burna leta - Diego je celo zahteval, da Interpol aretira Rocio, saj naj bi mu ukradla več predmetov, tudi dragocene ure in diamantne uhane -, delovala sta po načelu skupaj - narazen, na svetovnem prvenstvu v nogometu v Rusiji pa sta se po dolgem času spet pojavila skupaj v javnosti. Kdaj bo poroka, še ni znano.

To bo drugi zakon za Maradono, leta 2003 se je po 17 letih končal zakon s Claudio Villlfane.



Oba sta nogometaša

Zaljubljenca druži ljubezen do nogometa, Rocio Oliva je prav tako nekdanja profesionalna nogometašica. Skupaj sta si ogledala nekatere tekme v Rusiji, kjer je bil nogometaš v ospredju tudi zaradi incidentov, zaradi katerih si je prislužil opomin Mednarodne nogometne zveze (Fie) – kazal je sredinec in žalil navijače, kadil je, pa čeprav je to prepovedano na SP-ju ... Navijače pa je prestrašil, ko ga je s stadiona zaradi slabega počutja pospremila medicinska ekipa.

Maradona je bil Fifin ambasador na SP-ju, Fifa naj bi mu po pisanju Telegrapha plačevala 10.000 britanskih funtov na dan med SP-jem v Rusiji, pokrila pa naj bi tudi vse stroške potovanja, prenočitve in preostale stroške. Za to naj bi se zavzel sam predsednik Fife Gianni Infantino, ki mu veliko pomeni koncept legend, s katerim želijo mlade spomniti na ikone nogometa, kar Maradona gotovo je.

Nekaj utrinkov para iz Rusije si lahko pogledate spodaj.

D. S.