Matt Damon žaluje za očetom: izgubil je boj z rakom

Diagnozo so mu postavili leta 2010

24. december 2017 ob 13:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec, producent in scenarist Matt Damon je potrdil, da je ta božič za njegovo družino žalosten - poslovili so se namreč od njegovega očeta, ki se je več let boril z redko obliko krvnega raka.

"Žal, res je," je dejala Damonova tiskovna predstavnica Jennifer Allen in tako potrdila, da je 74-letni Kent Damon 14. decembra izgubil boj za življenje. Leta 2010 so mu namreč diagnosticirali redko krvno bolezen, multipli mielom oz. diseminirani plazmacitom, s katero se je nekaj let uspešno boril, zadnje mesece pa se je njegovo stanje poslabšalo, je za USA Today še pojasnila Allenova.

Že oktobra je Matt Damon, ki je zadnje mesece sicer bolj na tnalu zaradi svojih spornih izjav o spolnem nadlegovanju, odpovedal večino medijskih dejavnosti, da je lahko čim več časa preživel z umirajočim očetom. Prejšnji mesec je tako v enem redkih intervjujev priznal, da njegov najnovejši film Downsizing le počasi napreduje, saj je v ospredje postavil bolnega očeta, in namignil, da njegovo zdravstveno stanje ni najbolj obetavno: "Sprejmemo vsako molitev, nobene se ne branimo."

Odkar so njegovemu očetu diagnosticirali raka, je Damon zelo dejaven, ko gre za zbiranje sredstev za raziskave, povezane z rakom. Poleg tega, da je raziskovalnim inštitutom in bolnišnicam sam daroval precej denarja, je zadnja leta organiziral več dobrodelnih prireditev, izkupiček pa namenil oddelku za raziskave raka v massachusetski splošni bolnišnici.

T. K. B.