Mel B po umazani ločitvi in lepotnih popravkih odhaja na zdravljenje

Za njo so težki meseci

26. avgust 2018 ob 19:57

London - MMC RTV SLO

Nekdanja članica skupine Spice Girls in žirantka šova Amerika ima talent Mel B je razkrila, da trpi za posttravmatskim stresnim sindromom, zato je sprejela odločitev, da gre na zdravljenje.

V krizo so jo pahnili spomini, saj je zadnjih šest mesecev brskala po svoji preteklosti in zbirala gradivo za svojo avtobiografijo Brutally Honest (Brutalno odkrito). To obdobje je bilo zanjo zelo travmatično in čustveno naporno, saj je še enkrat podoživljala vse dogodke iz preteklosti. "Neverjetno travmatično je bilo podoživljanje čustveno uničujočih zvez in soočenje s številnimi težavami v mojem življenju – od smrti očeta do mojega odnosa z moškimi," je zapisala Mel B v izjavi, ki so jo objavili v časopisu The Sun On Sunday.

Nekdanja članica skupine Spice Girls je poleg izgube očeta preživela ločitveno dramo z zdaj že nekdanjim možem Stephenom Belafontejem. V zelo javnem ločitvenem postopku so padale ostre besede in obtožbe, med drugim ga je tudi obtožila, da je bil do nje nasilen. Leto dni je preživela na sodiščih. In to je vplivalo tudi na njeno finančno stanje. S prstom je pokazala tudi na pravni sistem in poudarila, kako je težko dokazati kar koli, ko ti nekdo vzame samospoštovanje.

"V knjigi sem bila zelo iskrena glede pitja, z alkoholom sem si lajšala bolečino. Toda to je le način, kako večina ljudi s tem prikrije, kaj se v resnici dogaja. Včasih je preveč težko obvladovati vsa čustva. Toda nikoli ni bila težava v seksu ali alkoholu – to je bila le krinka. Popolnoma se zavedam, da sem prišla do kritične točke. Nihče me ne pozna bolj, kot se sama. Ampak se ukvarjam s svojimi težavami. Ljubim svoja tri dekleta bolj kot samo življenje," je še dodala.

Je pa zvezdnica pred dnevi presenetila javnost zaradi svojega videza, ko se je udeležila slovesnosti ob odkritju zvezde na Pločniku slavnih, ki jo je prejel njen sožirant v šovu Amerika ima talent Simon Cowell. Po stresnih mesecih si je namreč zaželela mlajšega videza in za lepotne popravke odštela približno 4.500 evrov. Ob tem je poudarila, da ji je všeč, kako ji za popravke ni treba pod nož.

K. K.